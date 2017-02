Erste Screenshots zu Windows 10 Cloud durchgesickert

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Microsoft-Entwickler an einem Windows 10 aus der Cloud tüfteln. Bis anhin wusste aber noch niemand so genau, in welche Richtung es gehen wird. Die Version ist sehr wahrscheinlich wie Chrome OS für sparsame Rechner gedacht. Berichten zufolge ist das leichtgewichtige Windows 10 speziell für die "moderne Arbeitswelt" und Schulen vorgesehen.