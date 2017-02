WK fördert Werbedienstleistungen für KMU auf wogibtswas.at

Dass die Wirtschaftskammer mit dieser Förderung Hebelwirkung erzielt, dafür sprechen die ersten Erfahrungen beteiligter Unternehmer. "Wir erreichen damit jene Menschen viel besser, die mittlerweile fast alles per Smartphone erledigen. Die Förderung ist ein guter Einstieg, um mit diesen neuen Gegebenheiten umgehen zu lernen", meint Schmuck- und Uhrenfachhändler Max Habenicht. Die Angebote und Aktionen, welche auf wogibtswas.at erscheinen, sind für Nutzer online und per App am Handy jederzeit aktuell abrufbar. Lokale Kunden, aber auch Touristen und Besucher aus ganz Österreich finden so immer Angebote von regionalen Händlern in ihrer Nähe.