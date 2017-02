Startschuss für europaweites Schnell-Ladenetzwerk

Das entstehende Netzwerk der Open Fast Charging Alliance wird Roaming ermöglichen und damit den barrierefreien Zugang zu einem europaweiten Premium-Schnell-Ladenetzwerk. "Dieses Netzwerk soll allen E-Automodellen offenstehen und damit Langstrecken-Reisen einfach machen. Aktuell arbeiten alle großen Automobilhersteller an Elektroautos, die über mindestens 400 km Reichweite verfügen. Schlüsselfaktor zum Durchbruch der Elektromobilität ist die Verfügbarkeit eines Ladenetzwerkes, in dem diese neuen Fahrzeuge komfortabel und schnell geladen werden können", so Michael Viktor Fischer, Geschäftsführer von Smatrics, dem einzigen flächendeckenden Ladenetzwerk für E-Autos in Österreich.