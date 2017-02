Automic und Temenos kooperieren für Compliance und Agilität von Banken

Automic stellt Temenos lokal, über Microsoft Azure in der Cloud und in einer hybriden Cloud-Umgebung bereit.

Automic Workload Automation ermöglicht die Durchführung von unternehmenskritischen Close-of-Business (COB)-Prozessen über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, wodurch der Zugriff auf das System verringert wird und zusätzliche Informationen auf Echtzeit-Dashboards bereitgestellt werden können. Automic Workload Automation und Temenos Core Banking arbeiten zusammen, um alle COB-Workload- sowie andere Hilfsprozesse wie Dateiübertragungen, Backups und Reporting zu automatisieren. Automic stellt Temenos lokal, über Microsoft Azure in der Cloud und in einer hybriden Cloud-Umgebung bereit. Darüber hinaus bietet der Temenos-Marktplatz Cloud-Deployments über sein Online-Bereitstellungssystem an.