Blockchain-Technologie: Vertrauen in Perfektion?

Blockchain trat 2008 mit der digitalen Währung Bitcoin zum ersten Mal ins Rampenlicht, doch in diesem Jahr steht die Technologie buchstäblich auf dem Gipfel - nämlich im Hype Cycle von Gartner. Zwar haben viele Ökonomen und politische Akteure Interesse an einem Einsatz der Technologie geäußert - so wollen etwa die Regierungen von Honduras, Ghana und Georgien ihre Liegenschaften in einer Blockchain festschreiben und im Privatsektor haben verschiedene Finanzeinrichtungen erste Experimente durchgeführt - doch die konkrete praktische Anwendung ist noch nicht besonders stark verbreitet. Dies ist insofern erstaunlich, als der mit dieser Technologie verbundene Markt nach Prognosen von Gartner im Jahr 2022 ein Volumen von 10 Mrd. US-Dollar erreichen soll.