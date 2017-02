5G-Optimierung wird für Service Provider immer wichtiger

"5G ist nicht nur eine weitere Entwicklung der mobilen Breitband-Technologie", sagt Ralf Sydekum, Technical Manager DACH bei F5 Networks vor dem Mobile World Congress, der vom 27. Februar bis 2. März 2017 in Barcelona stattfindet. "5G bereitet den Weg für eine neue Ära der digitalen Transformation und die nächste Generation der Ultra-Breitband-Infrastrukturen. Diese werden wirklich umwälzende Auswirkungen auf Unternehmen und Einzelpersonen haben."

Neue Technologien Im Zuge der 5G-Entwicklung betont F5 die Notwendigkeit für robuste Technologien. Dies gilt insbesondere für Mobile Ultra Broadband (UBB), Massive Machine Type Communication (M-MTC) und Ultra-Reliable Machine Type Communication (U-MTC). Hinzu kommt Mobile Edge Computing (MEC). Durch diese Technologie kann der Netzwerk-Rand in einer isolierten Umgebung getrennt vom restlichen Netzwerk laufen sowie Zugang zu lokalen Ressourcen und Daten ermöglichen. Gemäß Research and Markets hat dieser Markt bis 2021 ein Potenzial von 80 Milliarden US-Dollar.

Services werden sowohl zentralisiert als auch verteilt sein. Das bedeutet, die Technologie kann Funktionalitäten unabhängig von den darunter liegenden Protokollen anwenden. Diese Strategie gibt Service Providern die Flexibilität, Dienste überall im Netzwerk bereitzustellen. Diese Veränderung erhöht den Bedarf für kommende Lösungen wie Intelligent Traffic Steering/Management, Service Function-Chaining und TCP-Optimierung, die an verschiedenen Punkten im Netzwerk laufen – idealerweise so nah wie möglich am Nutzer. Diese Lösungen können hierarchisch und verteilt sein, wenn verschiedene Proxies miteinander kommunizieren und eine Art zuverlässige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen erzeugen. Dies ermöglicht auch bei Netzwerkausfällen die schnelle Weiterübertragung von Daten.