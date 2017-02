Smartbow und Zoetis starten Partnerschaft für intelligente Rinderohrmarke

Die smarte Ohrmarke dient zur Wiederkäu- und Gesundheits-Überwachung, Erkennung der Paarungsbereitschaft sowie Kuh-Ortung in Echtzeit. Landwirte erhalten damit frühzeitig Informationen über relevante Veränderungen im Verhalten ihrer Tiere am Smartphone, beispielsweise bei Stoffwechselstörungen. Dabei wird auch die aktuelle Position des Tieres auf einer digitalen Karte angezeigt. So können Entscheidungen situationsabhängig getroffen werden, ohne dafür vorab in den Stall gehen zu müssen. Der automatische Alarm kann auch direkt an Mitarbeiter oder einen Tierarzt weitergeleitet werden. Die nötigen Informationen werden auf PC, über das Smartphone (SMS) oder am Tablet empfangen und angezeigt. Neben der Nutzung für Milchrinder, kann die Smartbow-Ohrmarke auch bei Mastrindern, Schweinen und weiteren Tieren eingesetzt werden.