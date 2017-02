Apple-Patent: Verschwindet jetzt der Home-Button?

Jedes iPhone, seit Steve Jobs die erste Generation im Januar 2007 vorstellte, hatte stets den Home-Button mit an Bord. Seither musste es zwar einige kosmetische Eingriffe über sich ergehen lassen – etwa die Einführung der Touch-ID-Funktion – ein physischer Button war jedoch immer auf der Vorderseite der Geräte verbaut. Diese Zeiten könnten aber bald passé sein.

Wie Appleinsider berichtet, meldete Apple ein Patent für eine neue Display-Technologie mit dem Namen „Interactive Display with IR Diodes“ an. IR steht dabei für Infrarot. Diese Infrarot-Dioden ermöglichen die Messung des Lichteinfalls auf dem Display. Somit könne ein Fingerabdruck überall auf dem Display erkannt werden, schreibt Appleinsider weiter. Ein Gerät mit dieser Technologie – beispielsweise ein iPhone – müsste also nicht mehr über einen physischen Home-Button entsperrt werden. Gemäss Appleinsider sei es aber grundsätzlich schwierig, eine funktionierende Technologie zu finden, die das Verbauen der Touch-ID-Sensoren unter dem Display erlaube. Gerade wenn es um das Entsperren eines Display mittels Fingerabdruck gehe, sei äusserst hohe Genauigkeit der Sensoren gefragt.