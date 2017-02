Berühren erwünscht: Wissenschaft- und Mitmachausstellung "Wirkungswechsel"

Das Abendprogramm nahm seinen Anfang in einem der berühmtesten Gedankenexperimente der Wissenschaftsgeschichte. "Schrödingers Katze", die gleichzeitig tot und lebendig ist, inspirierte ein lustvolles Wechselspiel zwischen Poesie und Physik, Mathematik und Literatur - vorgetragen von Cornelius Obonya und musikalisch unterstützt von Solisten des Klangforums Wien. Die enge Verbundenheit von Kunst und Wissenschaft zeigte sich in Gedichten, Liedern und Texten - ob in den bildhaften Metaphern Erwin Schrödingers oder den naturwissenschaftlichen Bezügen in den Gedichten eines Johann Wolfgang von Goethe und Richard Erbefels oder den Texten von Raoul Schrott. Anschließend machte sich das Publikum in der einzigartigen Mitmachausstellung selbst auf die Suche nach den vielfältigen Wechselwirkungen.