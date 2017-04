Festplatte voll? Diese Tools helfen sofort

Spiele, HD-Videos, Fotos – wenn die Festplatte erst mal richtig voll ist, bricht die Leistung ein. Mit diesen Tools sorgen Sie für ausreichend Platz-Reserven.

Wenn Sie schnell Platz auf der Festplatte brauchen, hier verschiedene Tools. © pixabay

Galten vor Jahren 100-GB-Festplatten noch als schier endlos, können die meisten PC-Nutzer heutzutage nur müde über diesen Gedanken lächeln. Denn schneller als gedacht sind auch größere Festplatten voll mit Programmen, Spielen, Bildern und Videos. Noch viel schlimmer trifft es die Besitzer von SSD-Platten. Die Flash-Festplatten sind zwar flott und leise, aber immer noch sehr teuer.

Darum greifen viele zu kleinen Modellen und geraten so noch schneller in Platznot. Mit einem Trick schaffen Sie schnell Platz - indem Sie ausgewählte Daten auf eine zweite Festplatte auslagern. Aber nicht immer ist eine zweite Festplatte vorhanden und nicht jeder will seine Daten auf dem Gesamtspeicher verteilen. Mit diesen Tools - fast alle sind Freeware - schaufeln Sie darum schnell überflüssige Daten in den virtuellen Mülleimer.



DISK BOSS

Disk Boss ist ein umfangreicher Dateimanager, der es Ihnen erlaubt, Daten zu synchronisieren oder Duplikate zu finden. Somit können Sie auch Speicherplatz auf der Festplatte frei machen.

DRIVE FITNESS TEST

Schreiben, Öffnen, Verschieben, Löschen - bei sovielen Dateioperationen leidet die Festplatte. Wie fit ist Ihre Festplatte noch? Droht ein Defekt? Mit dieser Freeware schauen Sie nach, ob sich die Aufräumaktion überhaupt lohnt.

XINORBIS

Speicherfresser aufspüren: Xinorbis ist ein Programm, das Ihnen die Verteilung Ihrer Dateien auf der Festplatte in Diagrammen, Tabellen oder einer Baumstruktur anzeigt.

DOUBLEKILLER

Nomen est Omen. Die Freeware DoubleKiller spürt doppelte Dateien auf und löscht diese auf Wunsch.

GPARTED LIVE

Umdisponiern und neu partitionieren: Der Gnome Partition Editor Live wird von einer CD gestartet und kann Ihre Festplatten und Partitionen überprüfen, in der Größe anpassen, löschen und kopieren.

CCLEANER

Temporären Müll entsorgen: Die Freeware CCleaner ist ein Cleaning-Tool, das Ihre Festplatte von unnötigem Datenmüll befreit, die Registry aufräumt und Internet Spuren entfernt. So erhalten Sie nicht nur ein schnelleres Windows, sondern auch ein saubereres System.

REVO UNINSTALLER

Alternative zum Windows-Uninstaller: Mit der Freeware Revo Uninstaller entfernen Sie unerwünschte und überflüssige Software schnell, zuverlässig und bequem.

ERASER

Sie stoßen beim Ausmisten auf vertrauliche Daten? Gewöhnlich gelöschte Dateien lassen sich meist wiederherstellen. Bei vertraulichen Daten ist das ärgerlich, deswegen löschen Sie Ihre Daten lieber vollständig mit Eraser.

