Mit dem Partnerprogramm will CA den Wünschen seiner Partner nach Einfachheit, Rentabilität, Sicherheit und Wettbewerbsdifferenzierung nachkommen.

Das neue Programm führt die beiden Partnerstufen "Fokus" und "Global" ein, die CAs Investitionen in strategische Partner widerspiegeln, die wiederum in das Geschäft von CA investieren. Sie werden künftig neben den bereits existenten Stufen Premier, Advanced und Member im Partnerprogramm bestehen.

Strategische Partner werden den neuen Stufen je nach ihren Umsatzverpflichtungen und -erwartungen auf Einladung zugeordnet. Für Partner bedeutet das strengere Anforderungen an Businesspläne und höhere Grenzwerte einerseits, andererseits Unterstützung durch CA bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle.

Bei der Ausarbeitung des neuen Partnerprogramms berücksichtigte CA die von Partnern unterschiedlicher Regionen und Geschäftsmodelle geäußerten Potenziale und Hürden, um so deren Erfahrungen zu verbessern. In Interviews mit weltweiten Partnern kam CA zu dem Ergebnis, dass sich Partner ein Programm wünschen, in dem sie die Vorteile und Belohnungen für die eigene Rentabilität, die Sicherheit ihres Investments und die einzigartigen Vorteile entsprechend der einzelnen Industrien schnell verstehen.