Gegenüber ihren Vorgängermodellen warten die Serien L8000 und L9000 mit einer ganzen Reihe an technologischen Weiterentwicklungen auf. So drucken die Geräte nunmehr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 31 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß. Neben den Touchscreen- und LCD-Displays ist auch die interne Speicherkapazität gewachsen. Auch der automatische Vorlageneinzug wurde erweitert und kann nun bis zu 80 Seiten beidseitig scannen.