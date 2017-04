Mit neuen Trainings und Zertifikaten werden Partner zu SELECT Experts in speziellen Bereichen, die sich direkt am konkreten Bedarf des Kunden orientieren. Hierzu zählen unter anderem Cloud-Lösungen, integrierte Systeme, Virtual Client Computing, Mobilitätslösungen und Datensicherheit.

Fujitsu investiert in der Region EMEIA mehr als eine Million Euro in neue Online-Tools für den Channel, um den Zugang zum Channel Programm und die Prozesse in der Zusammenarbeit mit Fujitsu zu vereinfachen. Dazu gehören die Registrierung von Deals, die Leadübergabe von Fujitsu an Partner sowie die grundsätzliche elektronische Erfassung und Verarbeitung von Projektpreisanfragen. Diese Neuerungen werden ab April 2017 sukzessive verfügbar sein und auf den Partnertagen 2017, die ab 25. April 2017 an acht Lokationen in Deutschland stattfinden, vorgestellt und gezeigt.