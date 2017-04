Das Lesegerät am Point-of-Sale liest die erforderlichen Konto-Informationen aus der App, ähnlich wie bei der Kartenzahlung und bestätigt die Transaktion. Ganze 44 Prozent gaben an, ausschließlich die PayPal-App "Venmo" dafür zu nutzen. Obwohl Millennials bislang eher gerne neue Technologien ausprobieren, gibt es für das mobile Bezahlen damit nur wenig Interesse.

Nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern steht das große Wachstum im Bereich der Bezahl-Apps erst noch bevor, prognostizieren die Experten von LendEdu. Dennoch wissen laut einer vorangegangenen Studie von Accenture gerade einmal 44 Prozent der Kanadier und US-Amerikaner, dass es die Möglichkeit der Smartphone-Zahlung in Geschäften überhaupt gibt.