Wie sich die Ausstattung der Cloud-Variante von einer herkömmlichen Windows-10-Version unterscheidet, ist indessen unklar. Denkbar wäre hier etwa, die Anwendungsauswahl auf leichtgewichtige Apps aus dem Windows-Store zu beschränken. Dadurch könnte zumindest eine gute Performance für die neuen Systeme sichergestellt werden. Allerdings weckt ein solches Modell Erinnerungen an das gefloppte ARM-Windows RT. Klarheit über den Funktionsumfang könnte schon der Microsoft-Event am 2. Mai in New York bringen.