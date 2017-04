Das iPhone 8, iPhone X oder wie auch immer man das "Jubiläums-iPhone" vom kommenden Herbst nennen will, nimmt langsam erste Züge an. Wenn man gemeinsame Nenner bei den Gerüchten suchen will, wird das nächste Top-iPhone gewiss einen dünnen Rahmen und auch einen sehr grossen Bildschirm haben, der die ganze Vorderseite einnimmt.