Erster Beirat für E-Commerce-Agenden in Österreich

A-COMMERCE bildet gemeinsam mit namhaften Entscheidern aus der österreichischen Unternehmerlandschaft den ersten E-Commerce Beirat in Österreich.

Die Mitglieder des ersten E-Commerce-Beirats in Österreich: Stephan Grad, Anja Hochmeier, Christian Renk, Christian Kren, Monica Rintersbacher, Eric Hofmann, Andreas Seling, Gabriel Aufreitet, Gerhard Habtmann. © A-COMMERCE

Der A-COMMERCE Beirat soll ein frei zugängliches Expertennetzwerk für die digitale Wirtschaft in Österreich darstellen. Themengebiete sind: Online-Handel und die Handelslandschaft in Österreich, rechtliche Aspekte sowie Datenschutz, Qualitätssicherung und Zertifizierungen von Betrieben und Händlern, kreative Innovation, logistische Herausforderungen aber auch kaufmännische Fortschritte für den Handel.

"Innovation wird als Motor der (digitalen) Wirtschaft gesehen. Gerade in einer derart schnelllebigen Gesellschaft, ist es für den Erfolg von Unternehmen essentiell, up-to-date zu bleiben. Dem Puls der Zeit zu folgen steht somit ganz oben auf der Agenda," erklärt Stephan Grad, Geschäftsführer von A-COMMERCE und Initiator des Beirates. Die Erfahrung zeigt, dass sowohl KMUs als auch Konzerne, mit dem Thema E-Commerce zu kämpfen haben. "Es ist für österreichische Unternehmen, insbesondere natürlich auch im Handel immens wichtig, eine eigenständische E-Commerce-Identität aufzubauen, um im inländischen aber auch grenzüberschreitenden Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein," so Anja Hochmeier, Konzernleitung eBusiness pbs Holding.

Der E-Commerce-Beirat bildet ein Gremium, das aus verschiedenen Perspektiven die unterschiedlichen Aspekte des Online-Handels, aber auch der Digitalisierung in Unternehmen ausleuchtet. "Der A-COMMERCE-Beirat will hier neue Maßstäbe setzen und durch proaktive Maßnahmen Unternehmen einen Hands-On Approach geben," sagt Andreas Seling, Beiratsmitglied und Rechtsanwalt bei DORDA über den ersten E-Commerce-Beirat in Österreich. Gebündeltes Knowhow aus der Praxis bringt in Zukunft die verschiedenen Beiratsmitglieder in regelmäßigen Abständen an einen Tisch. Diese hierzulande einzigartige Konstellation soll einen Rundumblick auf die Herausforderungen im Online-Handel bieten.