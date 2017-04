Bereits über 75.000 Aktivierungen beim E-Brief

Mehr als 75.000 Empfänger haben sich seit Ende Februar 2017 für den digitalen Service der Österreichischen Post registriert, knapp 60.000 E-Briefkästen sind aktiv und empfangsbereit.

Der E-Brief wird online über die Website der Post aktiviert. © Screenshot /COMPUTERWELT

Schnelle, bequeme, zuverlässige und sichere Zustellung sowie orts- und zeitunabhängiger Zugriff auf seine Sendungen ist ein Service, den sich viele Kunden wünschen und den die Post mit dem E-Brief anbietet.

Der E-Brief: flexibel wie ein E-Mail, sicher wie ein Brief

Mit dem E-Brief bietet die Post die Möglichkeit, Rechnungen, Verträge oder sensible Dokumente von ausgewählten Unternehmen sicher digital zu empfangen. Kunden haben somit die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie ihre Briefe über den klassischen Postweg oder sicher elektronisch zugestellt erhalten wollen. Im Gegensatz zum E-Mail, in dem Dokumente oder Empfängerdaten ungesichert übermittelt werden, hinterlegt der E-Brief diese Daten in einem sicherheitstechnisch überprüften Portal: dem E-Briefkasten. Empfänger haben damit jederzeit und überall sicheren Zugriff auf ihre persönliche Post.

"Wir möchten unseren Kunden innovative Lösungen bieten. Die hohe Anzahl der Aktivierungen für den E-Brief zeigt, dass neben dem analogen auch der Wunsch nach einem verlässlichen digitalen Postempfang vorhanden ist. Auch auf Versenderseite können wir ein steigendes Interesse beobachten", so Walter Hitziger, Vorstand Brief, Werbepost & Filialen der Österreichischen Post. Namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie die Erste Bank und Sparkassen, Helvetia Versicherung, BAWAG P.S.K. und Easybank, der Mobilfunkanbieter Drei, die Erzdiözese Wien oder der KSV 1870 sind von Start weg mit dabei.

So funktioniert es

Kunden registrieren sich auf post.at unter "Meine Post" und aktivieren den E-Brief. Damit können auch alle anderen Post Online-Services genutzt werden, wie z.B. Nachsendeauftrag, Urlaubsfach oder Nachforschungsauftrag. Damit die Daten vor Zugriffen Unbefugter geschützt sind, erhält der Kunde nach der Registrierung einen Brief mit einem Aktivierungscode an die von ihm angegebene Adresse. Nach der Bestätigung der Adresse ist der E-Briefkasten aktiv. Sendungen von Unternehmen, die der Empfänger selbst auswählt, werden zukünftig digital übermittelt zugestellt.

Detailliertere Informationen zum E-Brief gibt es unter www.post.at/e-brief.