So senden sie große Dateien kostenlos

Sie wollen Dateien verschicken, aber ihr E-Mail Programm erlaubt es nicht? Wir zeigen ihnen 7 kostenlose Tools für den Online-Versand großer Dateien.

Die 7 besten Tools für den Versand großer Dateien © Pixabay

Das Senden einer Datei als Anhang zu einer E-Mail ist gängige Praxis. Aber wenn diese Datei sehr groß ist, könnte sie a) nicht durchgehen und b) den Posteingang des Empfänger verstopfen und sein Datenlimit strapazieren. Selbst bei Gmail gibt es ein Limit von 20 MB Maximalgröße einer Datei.

Glücklicherweise gibt es andere Wege für das Senden großer Dateien. Hier sind einige unserer Favoriten für das kostenlose versenden:

1. weTransfer

WeTransfer bietet eine der einfachsten Möglichkeiten, ihre Dateien zu teilen. Es ist kostenlos,und man muss sich nicht einmal registrieren. Bis zu 2GB können in einem Go versendet werden. Sie können Dateien hochladen und senden so oft sie möchten, und mit bis zu 20 Personen gleichzeitig.

Der Download-Link wird dabei per E-Mail verschickt und gilt für sieben Tage. Hochladen von Dateien kann ein bisschen langsam sein während der Stoßzeiten. Das Unternehmen empfiehlt das Senden von Dateien am Morgen oder nach der Arbeit.