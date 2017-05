Microsoft präsentiert Windows 10 S und Surface Laptop für Lehrende und Lernende

Microsoft hat in New York neue Produkte und Services für Bildungseinrichtungen, Lehrkräfte sowie Schüler und Studierende vorgestellt. So wurde Windows 10 S angekündigt, das besonders bei Sicherheit und Leistungsfähigkeit punktet. Das erste Gerät mit Windows 10 S ist Surface Laptop, der bereits vorbestellt werden kann.

Der für Windows 10 S optimierte Surface Laptop ist ab dem 15. Juni 2017 auf dem österreichischen Markt in Platin-Grau erhältlich. © Microsoft

Ebenfalls für den Bildungsbereich wurde eine Erweiterung für die Gruppenchat-Software Microsoft Teams angekündigt, die später in diesem Jahr über den Microsoft Store für Bildungseinrichtungen verfügbar wird. Microsoft Teams soll die digitale Zusammenarbeit im Unterricht verbessern.

Über das neue Feature Code Builder für Minecraft: Education Edition lernen Schüler ab sofort die Grundlagen des Programmierens durch die Kombination des Spiels mit beliebten Lernplattformen. Nicht zuletzt erweitert Microsoft sein Mixed-Reality-Angebot im Bereich Bildung: Ab diesem Herbst erhalten Kunden mit Windows-10-Geräten die neue Funktion "View Mixed Reality", welche mit Unterstützung einer üblichen RGB-Kamera 3D-Inhalte auf dem eigenen Bildschirm als Mixed-Reality-Erfahrungen in der realen Welt darstellen kann.

Windows 10 S

Mit Windows 10 S rückt Microsoft den Sicherheitsaspekt in den Mittelpunkt. Es dürfte sich dabei nicht um ein eingeschränktes Windows handeln, sondern um eine Version, mit der weitere Anwendungen ausschließlich aus dem Windows Store geladen werden können, wo sie auf Sicherheit überprüft und anschließend lokal in einem separaten und sicheren "Container" ausgeführt werden. Im Klassenzimmer ermöglicht es ein schnelles Anmelden an den Geräten und höchste Performance, was Anwender befähigt, fokussierter zu arbeiten.

Windows 10 S ermöglicht Kunden die Nutzung vollwertiger Programme wie Office 365 - inklusive des gesamten Umfangs aller gewohnten Funktionen von Microsoft Word, Excel, OneNote, PowerPoint und weiteren Anwendungen. Neben Microsoft-eigener Software erhalten Lehrkräfte wie Studierende mit Windows 10 S zukünftig Zugang zu den wichtigsten und am meisten genutzten Programmen aus allen relevanten Anwendungsbereichen, sofern sie aus dem Windows Store geladen werden, d.h. es wird nicht jede x-beliebige Drittanbieter-Software verwendet werden können.

Bereits heute hat Microsoft eine Auswahl an Windows 10 S PCs vorgestellt: Hardware-Partner wie Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Samsung und Toshiba bieten eine Reihe neuer Windows 10 Rechner für Bildungseinrichtungen an. In den kommenden Monaten sollen diese Partner weitere Windows 10 S Devices vorstellen - von leistungsstarken und preiswerten PCs mit Stift- und Touch-Unterstützung bis hin zu hochwertigen Premium-Geräten.

Surface Laptop mit Windows 10 S

Eines dieser neuen Geräte ist der Surface Laptop. Das neue Notebook von Microsoft ist für Windows 10 S optimiert und ab dem 15. Juni 2017 auf dem österreichischen Markt erhältlich. Es kann jedoch bereits für einen Preis ab 1.149 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Der Surface Laptop ist wahlweise Intel i5- oder i7-Core-Prozessoren ausgestattet und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 14,5 Stunden.

Das dünne 13,5 Zoll Touch-Display aus robustem Gorilla-Glas erkennt dank PixelSense-Technologie selbst feinste Druckunterschiede bei der Bedienung via Stifteingabe. Die Tastatur ist mit der eleganten Hightech-Mikrofaser Alcantara überzogen, ermöglicht ein leises Tippen und kommt mit einem präzisen Trackpad sowie einer weichen Handballenauflage. Den Surface Laptop gibt es in den vier Farben Platin-Grau, Bordeaux-Rot, Kobalt-Blau und Graphit-Gold. Auf dem österreichischen Markt wird das Gerät jedoch zunächst nur in der Farbe Platin-Grau verfügbar.

Microsoft Teams für den Unterricht

Microsoft hat wie eingangs erwähnt neue Funktionen für Microsoft Teams angekündigt, die das Tool zu einem zentralen Anlaufpunkt für die digitale Zusammenarbeit im Unterricht macht. In Verbindung mit Add-Ins wie dem OneNote-Kursnotizbuch sowie neuen Aufgaben- und Quiz-Funktionen sollen Lehrkräfte künftig noch einfacher Aufgaben verteilen, Lehrinhalte personalisieren und Arbeiten benoten können. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, sich mit Schülern, Eltern und Kollegen auszutauschen. Darüber hinaus erlauben die neuen Erweiterungen von Microsoft Teams Lehrern, auch weitere Inhalte aus dem Web oder von Gastsprechern zu integrieren sowie Lösungen von externen Partnern mit dem Service zu verknüpfen.

Code-Builder für Minecraft: Education Edition

Microsoft hat die Erweiterung "Code Builder" für die Minecraft: Education Edition vorgestellt, die ab sofort als einjährige Testversion kostenlos im Microsoft Store für Bildungseinrichtungen erhältlich ist. Code Builder verknüpft Minecraft mit bekannten Programmier-Lernplattformen wie Tynker, ScratchX und der neuen Open-Source-Plattform MakeCode von Microsoft. Über eigenständiges Coden bauen und bewegen Nutzer Gegenstände in Minecraft und lernen so die Grundlagen des Programmierens.

