Top Videos mit kleinem Budget produzieren

Video-Experten und Kleinunternehmer geben Tipps für das Erstellen von Business-Videos die funktionieren.

7 Tipps für das Erstellen von Business-Videos © Pixabay

Laut einer Befragung von Animoto sieht mehr als die Hälfte der kleinen und mittelständischen Unternehmer (55 Prozent) Video-Marketing als "Must-Have". Eine noch größere Zahl bestätigte, dass Video-Marketing einen direkten Einfluss auf ihr Geschäft hatte.

Noch vor wenigen Jahren kam das Erstellen eines Business-Videos ziemlich teuer. Heute können Sie ein Video mit einem Smartphone erstellen und viral schicken. Hier finden Sie 7 Dinge die Sie beachten sollten, bevor das Shooting beginnt:

1. Denken Sie an den Grund, warum Sie das Video machen

"Jede einzelne Sache, die Sie als ein Geschäft tun, muss einen Zweck haben. Ein Video ist dabei keine Ausnahme", so Anthony Neal Macri, Gründer und Präsident von ANM Consulting. "Wenn Sie ein Video erstellen, das kein konkretes Ziel hat, dann gehen Sie nochmals zurück zum Reißbrett und brainstormen sie so lange weiter, bis Sie eins gefunden haben."

2. Verfolgen Sie einen kundenorientierten Standpunkt

"Ein Video, das nur davon spricht, wie toll Ihr Geschäft ist oder wie hervorragend Ihr Produkt ist, wird binnen wenigen Minuten durchfallen - wenn es überhaupt bis zum Ende gesehen wird", so Macri. Stattdessen machen Sie Videos lieber "über Ihren Kunden, und zeigen sie was das Produkt tun wird, um deren Leben oder ihr Geschäft besser zu machen."

Noch besser, zeigen sie einen oder mehrere Kunden in Ihrem Video, und ermutigen sie diese generell dazu, kurze Videos über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu machen. Lassen sie sich als Incentives einen Wettbewerb mit interessanten Preisen etc. einfallen.

3. Machen Sie das Video hilfreich und unterhaltsam

"Lösen sie ein Problem in Ihrem Video, so dass das Publikum danach nach mehr verlangt", meint Jessica Stansberry, Besitzerin von Hey Jessica. Und: "Finden Sie einen Weg, um Ihre Videos so unterhaltsam zu machen - während sie bei der Lösung eines Problems helfen - dass die Zuseher auch das ganze Ding bis zum Ende sehen."

4. Halten Sie Videos kurz

"Halten Sie Ihr Video kurz und bringen sie es auf den Punkt", rät Matt Edstrom, Leiter Marketing bei BioClarity. "Studien haben gezeigt, dass Themenvideos zwischen 30 bis 90 Sekunden die meisten Ansichten erhalten. Angesichts der Tatsache, dass Menschen kurze Aufmerksamkeitsspannen haben und sofortige Befriedigung wollen, halten Sie Ihre Business-Videos knapp und fokussieren sie auf einen einzigen Gedanken. Das wird Ihre Engagement Statistiken enorm steigern."

5. Fügen Sie eine Kontaktmöglichkeit und einen Anruf zum Handeln hinzu

"Egal wie toll Ihr Video auch ist - wenn es den Zuseher nicht im Kaufprozess weiterführt, ist es nutzlos", meint Evan Harris, Cofounder und CEO bei SD Equity Partners. "Daher ist es unbedingt notwendig, einen Call-to-Action am Ende des Videos sowie in die begleitende Beschreibung einzubauen."Ihr Aufruf zum Handeln "könnte so einfach sein wie das Leiten der Zuschauer auf Ihre Website, um mehr zu erfahren. Oder ein Formular, das die Zuschauer ausfüllen können um eine Folge-E-Mail mit mehr Informationen zu erhalten", so Harris. "Unabhängig davon, welche Aufforderung zum Handeln Sie wählen, stellen Sie sicher, dass es mit der Gesamtnachricht Ihres Videos übereinstimmt."

Und achten Sie darauf, Kontaktinformationen sowohl am Ende Ihres Videos, als auch in der Beschreibung beizufügen.

6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Video einfach zu sehen und zu hören ist

Wenn Sie Ihr Video aufnehmen, stellen Sie sicher, dass Ihre Themen (zB Mitarbeiter oder Kunden) oder Produkte einfach zu sehen sind - dh in einem gut beleuchteten Raum oder an einem Ort, der gutes natürliches Licht bekommt. Vermeiden sie Schatten oder Überbelichtung. Stellen Sie auch sicher, dass Stimmen oder der Erzählton deutlich zu hören sind und vermeiden sie, bzw. filtern Sie statische oder externe Geräusche.

7. Verwenden Sie Live-Video

"Video on Demand ist gut, aber Live-Video ist besser", meint Chris Michaels von Wowza Media Systems. "Für die meisten Zuschauer schaffen Live-Videos ein Gefühl größerer Authentizität, weil diese nicht geprobt, bearbeitet oder übermäßig professionell produziert werden."Interviewen Sie einen Kunden, machen sie Live-News oder kommentieren Sie etwas, das in Ihrem Markt passiert ist", schlägt er vor. "Sie können einfache Umfragen einfügen, Fragen aus dem Publikum beantworten oder eigene kreative Interaktionen erstellen".Und weiter: "Alles was Sie brauchen ist ein mobiles Gerät, das mit der Plattform ihrer Wahl verbunden ist und ein anständiges Plug-in-Mikrofon oder einen Laptop mit einer guten Webcam", so Michaels. "Es gibt kostenlose Tools wie Lightstream, die Ihren Webbrowser zu einem leistungsstarken Produktionsstudio machen. Wenn Sie mehrere Plätze haben, an die Sie das Video senden möchten (zB Facebook, Twitter, Periscope, Ihre Website usw.), verwenden Sie einen bezahlten Transcoding-Service wie die Wowza Streaming Cloud, die an mehrere Ziele senden und Ihren Workflow rationalisieren kann."



