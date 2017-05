Das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr 2016 war vom Volumen her bislang das erfolgreichste in der achtjährigen Unternehmensgeschichte von ByteSource. "Mit zwei Mio. Euro Umsatz konnten wir einen neuen Rekord aufstellen und das Vorjahresergebnis um 26 Prozent steigern", sagt Alexander Penev, Geschäftsführer von ByteSource. Das 2009 mit einem Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von 109.000 Euro gegründete Unternehmen hat sich mittlerweile einen Namen gemacht und legt jährlich ein durchschnittliches Wachstum zwischen 20 bis 50 Prozent hin.

"Aufgrund unserer dynamischen Entwicklung steigt auch die Mitarbeiterzahl laufend, zwischen 2014 und 2016 von zehn auf 18, und seit März 2017 zählen wir aktuell 22 Mitarbeiter. Tendenz: weiter steigend", so Penev. Ziel ist es laut dem Geschäftsführer, bis 2019 einen Umsatz von sechs Millionen Euro zu erwirtschaften und 50 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Penev sieht zudem "beste Perspektiven" für den weiteren geplanten Expansionskurs in Österreich, am deutschen Markt und in der CEE Region. "Unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir bei Großprojekten - nicht zuletzt durch den Fokus auf Agile Softwareentwicklung oder DevOps - bis um das dreifache schneller sind als IT-Unternehmen mit herkömmlichen Ansätzen. Weiters schafft ByteSource besonders bei schwierigen technischen Herausforderungen, innovative, nachhaltige IT-Lösungen, die oft über die Anforderungen hinausgehen."