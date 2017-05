Windows statt Chrome OS Vom Geschäft mit Billig-Laptops will Microsoft nun ebenfalls profitieren: Das Betriebssystem Windows 10 S soll kostenfrei an Bildungseinrichtungen abgegeben werden (wenn sie eine Windows-Lizenz besitzen). Günstige Geräte wollen Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung und Toshiba liefern. Microsofts Windows-Chef Terry Myerson wirbt mit Gerätepreisen unter 200 US-Dollar. Bei Schweizer Händlern gibt es Chomebooks für ähnlich kleines Geld.

Installation in 30 Sekunden

Für die Administration von Windows 10 S will Microsoft dem Bildungssektor spezielle Lösungen bereitstellen. Mit der App "Set up School PCs" soll sich beispielsweise eine Rechnerkonfiguration fixfertig auf einen USB-Stick kopieren lassen. Windows 10 S kann so binnen 30 Sekunden eingerichtet werden, wirbt Microsoft. Für das Management der PC-Flotte einer Schule bringt Microsoft ausserdem "Intune for Education" auf den Markt. Die Cloud-Anwendung lässt sich mit dem Active Directory für Benutzerrechte koppeln und auch mit Office 365 verbinden.