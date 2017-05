Modedesign aus dem Drucker

Epson kooperiert auf der FESPA 2017 mit dem Modedesigner Richard Quinn und präsentiert am Beispiel seiner farbenfrohen Designs die Leistungsfähigkeit der Epson Drucksysteme für den Textilbedruck.

Der Modedesigner Richard Quinn mit neuem SureColor SC-F9200 in seinem Studio, wo er mit diesem Drucker seine Damenmode (rechts) produziert. © Epson

Epson zeigt auf der FESPA in Hamburg (8.-12. Mai) Stücke, die von dem Modedesigner Richard Quinn entworfen und mit einem Epson SureColor SC-F9200 Dye-Sublimationsdrucker auf Mylar-Folie gedruckt wurden. Quinn gewann nach seinem Abschluss den H&M Design Award 2017 und ist nach Ansicht des "Dazed Magazine" einer der Trendsetter des Jahres 2017. Aktuell baut er in London mit Epson-Lösungen sein digitales Studio auf, in dem er seine Kollektionen entwirft und produziert. Außerdem bietet er dort für Designer Workshops und Trainings an. Während der ersten beiden Tage der FESPA wird Quinn seine Muster mit Epson Geräten drucken und steht Besuchern für Fragen zur Verfügung.

Neue Möglichkeiten

Der Digitaldruck eröffne ihm ein breites Spektrum an Möglichkeiten, freut sich Quinn über neue Anwendungsmöglichkeiten: "So entwerfe ich nicht nur meine Designs auf Textilien und Mylar-Folie, sondern produziere gleich meine Kollektionen. Ich nutze bei meiner Arbeit gerne traditionelle und florale Motive. Mit dem SureColor SC-F9200 Dye-Sublimationsdrucker ist es sehr einfach, über Säume oder auch Accessoires wie beispielsweise Handschuhe zu drucken. Ich produziere mit den Druckern lebendige Motive und weiß, dass ich leicht Farben über verschiedene Materialien hinweg abgleichen kann."

Auf der FESPA T-Shirts selber produzieren

Auf dem Epson FESPA-Stand präsentiert das Unternehmen YRStore eine Anwendung mit Touchscreen, die es Kunden erlaubt, selbstständig T-Shirts und ähnliches mit individuellen, von Quinn und dem französischen T-Shirt-Spezialisten Ranitex entworfenen Motiven zu produzieren. Eine kompakte Direct-to-Garment (DTG)-Anwendung mit einem SureColor SC-F2000 Drucker zeigt, weshalb der Drucker besonders für Textilproduzenten attraktiv ist.

Zusätzlich werden zeitgenössische Designs, entworfen von Evgenia Guliev, Studierende an der Hochschule Niederrhein, sowie zehn Studierenden der Universität Birmingham, schnell und flexibel mit Epson Inkjettechnologie realisiert. Der vollständige Wandschmuck im Gastrobereich des Standes, Sofas, Kissenbezüge und Lampen, wurde mit der aktuellen Range Eco-Solvent- und Dye-Sublimationsdruckern produziert.

Der Zehnfarbdrucker SureColor SC-S80600, mit roter, weißer sowie Metallic-Tinte ausgerüstet, bedruckt Digimura Tactile Tapetenmuster als Mitnahmeartikel. Die speziell entwickelte Zugkontrolle für Druckmedien des SureColor SC-S80600 macht ihn zu einer ausgezeichneten Lösung für den Bedruck von Wandschmuck, weil die einzelnen Teilstücke passgenau hergestellt werden.

Für Frank Schenk, Head of Professional Graphics & Industrial Printing bei Epson, steht fest, dass sich der Digitaldruck in der Mode- und Textilindustrie bereits etabliert habe und dass Epson mit seinem breiten Angebot an Eco-Solvent, Dye-Sublimation und mit wasserbasierten Tinten arbeitenden Maschinen und deren hoher Qualität ganz vorne mitspiele. Außerdem, so Frank, "sind die laufenden Kosten der Anlagen sehr gering, sodass ihre Amortisationszeit kurz ist."