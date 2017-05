Workspace-Management neu definieren

Auf dem Matrix42 Kundentag und der Roadshow in Wien werden geballte Expertenkompetenz mit dem Analystenhaus CRISP, der Universität Wien und 150 Matrix42-Kunden erwartet.

Nadia Bischof, Geschäftsführerin Region Alps bei Matrix42. © Matrix42

Unter dem Motto "Reimagine Workspace Management" gibt Matrix42 am 1. Juni 2017 in Wien Interessierten und Kunden im Rahmen ihrer Roadshow und ihres Kundentags einen Ausblick darauf, wie der digitale Arbeitsplatz die digitale Transformation in den österreichischen Unternehmen vorantreibt. Der Workspace Management-Spezialist empfängt rund 150 Kunden in der Wiener Urania, auf die neben spannenden Informationen von Matrix42 auch eine Keynote des Analystenhauses CRISP und ein Anwendervortrag der Universität Wien wartet.

Die Einsatzszenarien für die Matrix42-Produkte haben sich in den letzten Jahren von der einfachen Softwareverteilung hin zu umfangreichen IT-Management-Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz weiter entwickelt. Diese Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten präsentiert Matrix42 auf dem Kundentag und gibt einen detaillierten Einblick in die neuesten Funktionen und Lösungen rund um die Produkte Unified Endpoint Management, Service Management, Software Asset Management und MyWorkspace.

Die Matrix42-Experten zeigen unter Einbeziehung kundenseitiger Anwendungsfälle den Teilnehmern, mit welchen Produkten der digitale Arbeitsplatz verwaltet, abgesichert und verrechnet werden kann. "Der Matrix42-Kundentag in Wien gibt unseren Kunden die Gelegenheit, neue Trends im Workspace-Management zu diskutieren und dabei gleichzeitig zu erfahren, welche Neuerungen und Innovationen von Matrix42 erwartet werden können,"erklärt Nadia Bischof, Geschäftsführerin Region Alps bei Matrix42.Außerdem diene der Kundentag dem Networking der Kunden untereinander, mit dem Matrix42-Team und den Partnern, so Bischof weiter. Vor Beginn des Kundentags sind zudem alle Interessierten zur Roadshow geladen.

Spannende Vorträge

Nach der Eröffnungs-Keynote von Nadia Bischof wird die Universität Wien aus der Praxis berichten. Auch das Analystenhaus CRISP steuert ein Referat bei. Abgerundet wird der Kundentag mit einem Vortrag des bekannten Physikers und Science-Buster-Mitglieds Werner Gruber. Nadia Bischof ist höchst erfreut über die zahlreichen Anmeldungen, die das große Interesse an den neuesten Entwicklungen von Matrix42 zeigen. Zudem sei der Kundentag informationstechnisch aber keine Einbahmstraße, betont Bischof: "Wir nutzen den Kundentag aber nicht nur, um unseren Kunden neue Impulse anzubieten, sondern profitieren auch selbst von den persönlichen Feedbacks und Vorschlägen, die häufig direkt in unsere Produktentwicklung einfließen."