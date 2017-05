"Mit Ulbel & Freidorfer kommt ein seit Jahrzehnten am Markt etabliertes Unternehmen zu uns. Das Systemhaus verfügt über eingespielte Teams und gut ausgebildete IT-Fachkräfte, die sehr erfolgreich Kunden aus allen Branchen bedienen", sagt Robert Absenger, Geschäftsführer von Bechtle IT-Systemhaus Österreich. "Die exzellenten Herstellerbeziehungen fügen sich außerdem perfekt in unsere Ausrichtung als starker Partner der führenden Hersteller."

Ulbel & Freidorfer wurde 1989 gegründet und bietet neben dem Schwerpunkt IT-Infrastruktur- und Collaboration-Lösungen auch IT-Dienstleistungen wie Outsourcing und Client-Services. Durch die Akquisition erwartet Bechtle Synergien im klassischen Systemhausgeschäft und baut die regionalen Aktivitäten in der Steiermark und in Kärnten aus. Neben dem Projektgeschäft mit Firmenkunden ist Ulbel & Freidorfer seit vielen Jahren auch ein Produktlieferant für Österreichs Behörden. Das Bechtle IT-Systemhaus Österreich ist aktuell mit rund 130 Mitarbeitern an Standorten in Wien, St. Pölten, Graz, Innsbruck und Götzis präsent. Gemeinsam mit Ulbel & Freidorfer entsteht einer der größten Systemintegratoren im österreichischen Markt.