Die Umfrage unter 1.400 Führungskräften und IT-Fachkräften aus elf Ländern in Europa und dem Mittleren Osten ergab, dass Uneinigkeit bezüglich der Definition und dem Anwendungsbereich von IoT besteht. Dies führt unter anderem dazu, dass Unternehmen in den Regionen IoT auf einem sehr unterschiedlichen Niveau einsetzen und teils signifikante Unterschiede im Verständnis von IoT und dem Sicherheitslevel, das IoT bieten kann, wahrgenommen werden.

Dennoch zeigen sich Führungskräfte und IT-Fachkräfte in EMEA bei IoT-Services optimistisch in Bezug auf die Produktivität der Mitarbeiter, die betrieblichen Risiken und die erhöhte Leistungsfähigkeit sowie Ausgaben in Relation zu den Geschäftsergebnissen. "Es ist nachvollziehbar, dass es unterschiedliche Auffassungen von IoT in den verschiedenen Unternehmensabteilungen gibt. Aber mit dem beispiellosen Fortschritt der Integration von IoT und dem Nutzen für Unternehmen ist es wichtig, einen Dialog zu eröffnen, um die Zusammenführung von IoT und Unternehmen zu ermöglichen. Unterschiedliche Prioritäten können sich disruptiv auswirken“, sagt Mortem Illum, Vice President von Aruba.