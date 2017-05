Android verschlüsseln: Anrufe, Mails & Co. absichern

Schützen Sie Ihre sensiblen Daten, damit diese nicht in falsche Hände geraden! Wir zeigen Ihnen, wie das am einfachsten geht und worauf Sie achten müssen.

Wie zeigen Ihnen wie Sie Ihre sensiblen Daten schützen können. © pixabay

Auf Ihrem Smartphone liegen viele sensible Daten wie E-Mails, Kontakte, Fotos, Videos, App-Daten, Downloads oder Zugangsdaten für Google und soziale Netzwerke. Um zu verhindern, dass diese im Falle eines Diebstahls oder des Verlusts Ihres Smartphones in falsche Hände gelangen, sollten Sie alle sensiblen Daten auf Ihrem Gerät verschlüsseln. Im Folgenden finden Sie detaillierte Anleitungen, wie Sie Ihr komplettes Smartphone, einzelne Dateien, die Micro-SD-Karte, Ihre Mails, Textnachrichten, Anrufe und sogar Dateien auf Ihrer Dropbox codieren. Auch stellen wir Ihnen eine praktische Passwort-Safe-App vor, in der Sie sicher alle Zugangsdaten ablegen können.

SMARTPHONE KOMPLETT VERSCHLÜSSELN

Alternative: Wollen Sie nicht Ihr komplettes Smartphone, sondern nur einzelne Dateien darauf verschlüsseln, dann können Sie unter anderem auf die englischsprachige App „ File Locker “ zurückgreifen. Sie ist im Grunde wie ein Dateimanager aufgebaut; Sie haben also Zugriff auf sämtliche Daten, die sich in Ihrem Telefonspeicher befinden. Tippen Sie auf das dargestellte Schloss neben einer zu verschlüsselnden Datei, geben Sie ein Passwort eingeben, und bestätigen Sie dieses. Alle gesicherten Dateien finden Sie dann unter dem Reiter „Locked“. Übrigens verändert sich der Dateiname beim Aufnahmedatum, damit der Name nichts über das Bild aussagt. Starten Sie Ihr Smartphone nach der Verschlüsselung am besten neu, da die Dateien sonst trotzdem noch angezeigt werden. Danach ist ein Bild beispielsweise nicht mehr in der Galerie zu sehen. Um das Bild zu entschlüsseln, tippen Sie die Datei an und geben erneut Ihr gewähltes Passwort ein. Jetzt ist das Foto wieder verfügbar und nutzbar. Sie können neben einzelnen Dateien auch ganze Ordner verschlüsseln.

MICRO-SD MIT SAMSUNG-GERÄTEN VERSCHLÜSSELN

Wer seine Daten besonders sicher auf dem Smartphone verwahren möchte, der kann neben der Komplettverschlüsselung auch die Inhalte auf der Micro-SD-Karte schützen lassen. Besonders gut ist das bei Samsung-Geräten möglich, denn sie bieten die Verschlüsselungsoption in den Einstellungen unter „Allgemein –> Sicherheit –> Externe SD-Karte verschlüsseln“ an.

Um die Funktion zu nutzen, muss der Sperrbildschirm mit einem Passwort geschützt werden – andere Methoden wie eine PIN oder die Mustersperre lassen sich hier nicht nutzen. Das Passwort muss wiederum aus mindestens sechs Buchstaben und einer Zahl bestehen. Außerdem können Sie, bevor Sie den Vorgang starten, wählen, ob auch Multimediadateien verschlüsselt werden sollen. Nun folgen diverse Bestätigungen und eine Passworteingabe, bis die Verschlüsselung startet. Ist sie abgeschlossen, müssen Sie für den Zugriff auf die Micro-SD-Karte jedes Mal das zuvor festgelegte Passwort eingeben. Aber: In den Einstellungen lässt sich der Schutz auch wieder deaktivieren.

Der Nachteil: Da Lockscreen-Passwort und Verschlüsselungspasswort übereinstimmen, schützt die Verschlüsselung vor allem dann, wenn sich die Karte außerhalb des Smartphones befindet, also wenn ein potenzieller Datendieb sich per Kartenleser Zugriff verschaffen will.

VERSCHLÜSSELTE MAILS UNTER ANDROID VERSENDEN

Prinzipiell kann jeder E-Mails anderer Personen im Web abfangen. Das große Problem: Die Mails werden im Klartext über eine weitestgehend offene Leitung übertragen. Eine Alternative ist der Dienst „ Proton Mail “. Der Mailclient nimmt Ihnen die Sorge um die Sicherheit Ihrer elektronischen Post und macht Nachrichten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Unbefugte unantastbar. Die Verschlüsselung wird automatisch durchgeführt, zusätzliche Schritte oder Einstellungen sind nicht nötig. Mit Firmensitz in der Schweiz macht sich der Anbieter besonders unabhängig und hat (nach eigenen Angaben) selbst keine Möglichkeit, auf den Servern gespeicherte Nachrichten zu entschlüsseln. Die App bietet ein besonderes Feature: Per Selbstzerstörungs-Countdown können Sie Ihre E-Mails mit Proton Mail automatisch vernichten lassen. Nach Ablauf einer festgelegten Frist werden Nachrichten damit endgültig gelöscht.

Um eine verschlüsselte Mail zu senden, installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone und erstellen sich ein neues Proton-Mail-Konto. Legen Sie ein sicheres Passwort fest, und wiederholen Sie die Eingabe anschließend erneut. In puncto Verschlüsselung können Sie zwischen den Optionen „High Security (1048 bit)“ sowie „Extreme Security (4096 bit)“ wählen. Schließen Sie die Einrichtung ab, und tippen Sie oben rechts auf das Stiftsymbol, um eine neue Mail zu erstellen. Nun haben Sie zwei Möglichkeiten. Um eine Nachricht an einen anderen Proton-Mail-User zu schicken, müssen Sie keine weiteren Schritte für die Verschlüsselung einleiten. Sollten Sie eine codierte Nachricht an einen Kontakt ohne Proton- Mail-Konto schicken wollen, tippen Sie innerhalb des E-Mail-Formulars auf das kleine Schloss. Hier können Sie nun ein Passwort sowie einen optionalen Hinweis zur Entschlüsselung der Nachricht festlegen. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe über „Apply“. Ihr Gesprächspartner muss das Passwort dann eingeben, um Ihre Nachricht lesen zu können.

VERSCHLÜSSELTE TEXTNACHRICHTEN VERSCHICKEN

INHALTE DIESES ARTIKELS: 1 - Teil

Teil 2 - Teil