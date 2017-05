Mobile Bezahllösung Blue Code vereint Kundenkarten-App und bargeldloses Bezahlen

Digitale Kundenkarte am Handy scannen lassen und gleich aus derselben App heraus bargeldlos bezahlen? Die Einbindung des smarten Bezahlverfahrens Blue Code in die Kundenkarten-App Mobile-Pocket macht das ab sofort möglich. User können damit bequem ihre Boni, Gutscheine und Stammkundenrabatte verwalten und künftig auch an über 18.000 Kassen der Blue Code-Handelspartner schnell und sicher per Smartphone bezahlen.

Bluesource-CEO Wolfgang Stockner. © Bluesource - Mobile Solutions GmbH

Karten-Chaos und dicke Geldbörsen gehören bald der Vergangenheit an: "Das Blue Code-Zahlungsverfahren ist ab sofort auch als Plug-in für alle mobilen Apps verfügbar. Mit der erstmaligen Einbindung in die Kundenkarten-App Mobile-Pocket bieten wir händlerübergreifend eine neue All-in-one-Lösung: Damit lässt sich der ganze Kundenkarten- und Zahlungsprozess einfach, schnell und sicher per Smartphone abzuwickeln - und das mit nur einem Scan an der Registrierkasse", erklärt Christian Pirkner, Vorstand bei Blue Code. Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Unternehmen Bluesource - Mobile Solutions GmbH wurde die Integration von Blue Code in Mobile-Pocket innerhalb kurzer Zeit umgesetzt. Somit können Kunden die unzähligen Plastikkarten, Münzen und Scheine daheim lassen, denn das Smartphone deckt diese Funktion ab.

Digitale Geldbörse mit Anbindung ans Girokonto

Die Mobile-Pocket-App bündelt Vorteils-, Club- und Bonuskarten, aber auch Gutscheine, Aktionsangebote und Stammkundenrabatte der Händler. "User können ihre Preisvorteile direkt bei den Akzeptanzstellen einlösen. Wenn der jeweilige Händler Blue Code-Partner ist, funktioniert Mobile-Pocket ab sofort auch als digitale Geldbörse: Die Blue-Code-Bezahlfunktion öffnet sich direkt in der App, der Kunde lässt den angezeigten Strichcode an der Kasse scannen - und fertig. Der fällige Betrag wird danach bequem vom Girokonto des Kunden abgebucht", erklärt Bluesource-CEO Wolfgang Stockner. Die Lösung funktioniert mit allen gängigen iPhones und Android-Smartphones und in Verbindung mit allen österreichischen Mobilfunkprovidern und Girokonten.

Händler profitieren von neuen Möglichkeiten mobiler Kundenbindung

Die Verknüpfung von Loyalty-Programmen mit Mobile-Payment bietet aber auch stationären Händlern nützliche Vorteile. "Sie können mit ihren Kunden in Echtzeit, ortsbasiert und personalisiert via Smartphone kommunizieren und beispielsweise besonders treue Kunden mit exklusiven Aktionen und maßgeschneiderten Gutscheinen belohnen. Der Checkout-Prozess wird für das Kassenpersonal wesentlich schneller und einfacher, das zeitraubende Hantieren mit Plastikkarten und Bargeld fällt weg", fasst Stockner zusammen. Blue Code ist dabei auch für die Omnichannel-Strategien der Händler im E-Commerce gerüstet: "Der Blue Code kann technologieunabhängig übertragen werden: An der Registrierkasse wird er gescannt, bei Warenautomaten via Bluetooth übermittelt, an Tablet-Kassen als QR-Code abfotografiert und in Onlineshops eingetippt und mittels "Swipe" übers Display bestätigt - so ist künftig auch für Bestellungen im Internet eine einfache und sichere mobile Bezahllösung am Smartphone verfügbar", erklärt Christian Pirkner.

Blue Code bereits von 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels akzeptiert

Blue Code wird händlerübergreifend an über 18.000 Kassen in Österreich akzeptiert und deckt bereits rund 85 Prozent des heimischen Lebensmitteleinzelhandels ab - darunter BILLA, Merkur, alle Märkte der SPAR-Gruppe, Unimarkt, MPreis, Sutterlüty, T & G und ausgewählte ADEG-Standorte. Aber auch bei Drogerien, Sportartikel- und Elektronikhändlern, Kinos und Tankstellen kann einfach, schnell und sicher per Smartphone bezahlt werden. "Zum größtmöglichen Schutz der Privatsphäre nutzen wir lediglich eine anonyme Identifikationsnummer, um die Zahlung vom Girokonto einzuleiten", sagt Pirkner. Ein frei wählbarer PIN-Code beziehungsweise Touch-ID bei iPhones bieten zusätzliche Sicherheit. "Die nächsten Integrationen in Drittanbieter-Apps stehen schon in den Startlöchern", verrät Pirkner abschließend: "Blue Code ist als Plug-in zum Beispiel auch direkt in Banking-Apps integrierbar. Dadurch können Banken künftig ihre eigenen Lösungen für anonymes Mobile-Payment am iPhone oder Android-Smartphone mit direkter Anbindung ans Girokonto umsetzen."