Von Anfang Januar bis Mitte April 2017 nahmen knapp 10.000 Data Scientists aus aller Welt am Online-Wettbewerb "Data Science Bowl" teil. Das Ziel der vom Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton und dem Machine-Learning-Spezialisten Kaggle ins Leben gerufenen Aktion: Die Datenwissenschaftler sollten den effektivsten Algorithmus zur Früherkennung von Lungenkrebs entwickeln. Tumore sollten dabei aber nicht nur möglichst früh, sondern vor allem mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit erkannt werden.

In den USA wollte bereits im Jahr 2010 das "National Lung Screening Trial" belegen, dass ein jährliches Niedrigdosis-CT-Screening das Sterberisiko bei Lungenkrebs um 20 Prozent reduzieren kann. In Deutschland gilt das unter Experten als umstritten. Inzwischen empfehlen aber auch europäische Fachgesellschaften den Einsatz von Niedrigdosis-CT zur Lungenkrebs-Früherkennung - zumindest bei Risikopatienten. Die deutsche Skepsis rührt insbesondere daher, "dass noch nicht klar ist, ob der Nutzen die Risiken überwiegt", wie in einem Infoblatt des Deutschen Krebsforschungszentrums nachzulesen ist.

Diese Risiken sind in der Technologie begründet: Beim Niedrigdosis-CT kommt ein Scanner zum Einsatz, der die von einem Rechner generierten Röntgen-Bilder und ihre unterschiedlichen Perspektiven zu kontrastreichen 3D-Bildern verarbeitet - mit Hilfe eines Algorithmus. Das Problem: Im Vergleich zur traditionellen Röntgenaufnahme gibt es bei diesem Verfahren eine drastisch erhöhte Fehlalarm-Rate zu beklagen.