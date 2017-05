Der YouTuber 90s Robot hat, basierend auf den bisherigen Gerüchten, ein eigenes Konzept-Video veröffentlicht, in dem aber ein nicht ganz rahmenloses Gerät zu sehen ist. Wer weiß, vielleicht ist es genau das, was dieses 3D-Render-Video in ein besonderes Licht rückt. Die Kamera scheint mehrere Linsen zu besitzen, um Augmented-Reality-Anwendungen zu ermöglichen. Sowohl der Fingerabdrucksensor als auch die Frontkamera sind direkt unter dem OLED-Display verbaut. Auf jeden Fall, finden wir, sieht das alles so gut aus, als könnte das Video direkt von Apple stammen.