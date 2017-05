Qualcomm veröffentlicht mit Snapdragon 660 und 630 zwei neue mobile Prozessoren. Bisher waren die Chips des kalifornischen Herstellers mitunter in Premium-Smartphone wie dem Samsung Galaxy S8 oder dem Xperia XZ Premium von Sony zu finden. Mit den neuen Prozessoren will Qualcomm nun für neuen Schwung in der Mittelklasse sorgen.