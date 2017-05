Drohnenindustrie attraktiver Zukunftsmarkt

Auf der weltgrößten Messe für unbemannte Flugsysteme, der AUVSI XPONENTIAL im texanischen Dallas, präsentieren namhafte Firmen Boeing, Northrop Grumman und die NASA. Interessantes Detail: Im US-Drohnensegment sind österreichische Technologien ganz vorne dabei.

Die mit Sensoren und Kameras bestückte Drohne RiCopter von RIEGL Laser Measurement System. © RIEGL Laser Measurement Systems

In Dallas/Texas fand vom 8. bis 11. Mai der weltgrößte Treff für unbemannte Flugsysteme der Association for Unmanned Vehicle Systems International, die so genannte AUVSI XPONENTIAL statt."Beim Messerundgang stach die dynamische Entwicklung dieses attraktiven Aerospace-Segments mit ihren zahlreichen Anwendungsbereichen ins Auge," berichtet Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles, von der Messe und dem sich schnell entwickelnden Markt. Thaler: "Große Drohnen werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen und beispielsweise bei der Präzisionslandwirtschaft, für regionale Frachttransporte und zur Wetterbeobachtung aus großen Höhen zum Einsatz kommen. Für das Studium von Trends und den Launch von Neuheiten ist diese Drohnen-Leitmesse die ideale Bühne".

Gefragt: Österreichische Drohnentechnologien

Unter den internationalen Ausstellern war auch das österreichische Unternehmen Riegl, Gewinner des "WirtschaftsOskar USA-Biz-Award 2017" der Außenwirtschaft Austria der WKO, vertreten, welches eine Helikopter-Drohne zur Inspektion von Stromleitungen vorstellte. Thaler: "Österreichische Expertise ist in diesem Bereich in den USA sehr gefragt. So betreibt etwa Amazon mit der Technischen Universität Graz ein Entwicklungszentrum für Sense- and Avoid-Technologien in Österreich und die Wiener Firma Schiebel kooperiert mit dem Flugzeughersteller Boeing beim Vertrieb ihrer innovativen Helikopter-Drohnen."

Die Drohnenindustrie ist ein attraktiver Zukunftsmarkt. Experten schätzen die weltweite Produktion von militärischen und zivilen unbemannten Fluggeräten in den nächsten zehn Jahren auf 135 Milliarden US-Dollar. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA erlaubt derzeit Drohnenflüge in Sichtweite des Piloten. Thaler: "Einen Drohnen-Boom könnte in Zukunft die Genehmigung des Einsatzes der BVLOS-Technologie (BVLOS = Beyond Visual Line of Sight) auslösen. Flüge außerhalb der Sicht des Piloten sind beispielsweise erforderlich bei der Zustellung von Paketen, der Inspektion von Eisenbahnen und Pipelines." Auch beim Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Grenzschutz und Rettungseinheiten ist BVLOS gefragt. "Innovationen aus verschiedenen Bereichen wie IT und neue Materialien sind gefragt und eröffnen daher auch die Chancen für österreichische Unternehmen in diesem Bereich", so Thaler.