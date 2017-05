GfK: Der Markt für technische Konsumgüter in Österreich wächst weiter

Im ersten Quartal 2017 wuchs der österreichische Markt für technische Konsumgüter (TCG) um +1,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2016.

Diese Grafik zeigt übersichtlich das Marktvolumen, den Umsatzanteil und die Veränderung zum Vorjahr. © GfK - www.gfktemax.com

Das Ergebnis des GfK TEMAX für das erste Quartal 2016 ist in der Abbildung links sehr übersichtlich dargestellt. Das gute Ergebnis wird leider etwas getrübt in den zwei Sektoren, Unterhaltungselektronik (CE) und Informationstechnologie (IT), die leicht hinter dem Ergebnis des Q1/2016 zurücklagen, während sich Elektrogroßgeräte (MDA) mit einer Umsatzsteigerung von +6,5 Prozent besonders dynamisch zeigten.

Nachfolgend einige Details zu den wichtigsten positiven und negativen Entwicklungen in den untersuchten und für den IT-Bereich relevanten Produktkategorien im Überblick.

Information Technology

+ Business-PCs und Convertible-Notebooks konnten zweistellig zulegen

- Media-Tablets waren weiterhin stark rückläufig

- Speicherlösungen erwirtschafteten weniger Umsatz als im ersten Quartal 2016

Telekommunikation

+ Core Wearables legen kräftig zu

+ Mobiles Zubehör weiterhin mit zweistelligem Wachstum

Office Equipment und Verbrauchsmaterial

+ Tinte und Toner verzeichneten leichtes Umsatzwachstum

- Der Umsatz mit Inkjetdruckern und Inkjet-MFDs sank.