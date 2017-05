VMware und Google erweitern Partnerschaft für besseres mobiles Arbeiten

Ziel der Partnerschaft zwischen VMware und Google ist es, die Verbreitung von Google-Chromebooks zu erhöhen und in Kombination mit VMware Workspace One eine optimale technische Ausstattung für mobiles Arbeiten zu liefern.

Workspace ONE mit VMware AirWatch (Bild) und Horizon ist ab sofort für Google Chromebook verfügbar. © VMware

VMware Workspace ONE ermöglicht Organisationen, die Chromebooks einsetzen, eine sichere Authentifizierung und Verwaltung von Anwendungen - ob in der Cloud, über das Web oder virtuell. Während die Plattform der IT die Möglichkeit für einheitliches Endpunktmanagement bietet, profitieren die Endnutzer von einem einheitlichen Zugriff auf ihre Anwendungen über unterschiedliche mobile Geräte hinweg. Indem sich Organisationen mit VMware Workspace One von monolithischen "Silo"-Applikationen befreien können und es keiner komplexen Strategie für das Management von mobilen Geräten mehr bedarf, soll die digitale Transformation damit schneller vorangetrieben werden.

VMware arbeite seit 2015 mit Google zusammen, um sichere Android-Geräte- und Anwendungen anzubieten, zuletzt mit erweiterter Unterstützung für Android Enterprise, weist Sumit Dhawan, Senior Vice President und General Manager, End-User Computing bei VMware auf die bereits bestehende Kooperation mit Google hin.

Vielfältiger Schutz untrer Chrome OS

Chrome OS bietet mehrere Schutzebenen einschließlich unterschiedlicher Sicherheitsmodule. Dazu gehören unter anderem TPM-Chips für die Verschlüsselung, eine Datenintegritätsüberprüfung beim Booten, Sandboxing-Technologien für die Isolierung verdächtiger Aktivitäten und Full-Disk-Verschlüsselung für den Datenschutz. Zusammen mit Workspace ONE auf Chromebooks profitieren IT-Administratoren von zusätzlichen Sicherheitsfunktionen bei der Bereitstellung, Konfiguration und Sicherung von Web- und SaaS-Anwendungen. In gemeinsamer Zusammenarbeit wird zudem auch Erweiterung nativer Android-Anwendungen integriert. Darüber hinaus können Windows-Programme auch mittels virtueller Anwendungen und Desktops über VMware Horizon 7 sowie VMware Horizon Cloud bereitgestellt werden. Der Zugriff auf diese Anwendungen und Desktops, die im Rechenzentrum gesichert und über Workspace One bereitgestellt werden, ist mittels dynamischer Kontext-Entscheidungsverfahren möglich. Endnutzer erhalten durch einfaches Single-Sign-On (SSO) sofortigen Zugriff auf ihren digitalen Arbeitsbereich, der ihren personalisierten Anwendungskatalog beinhaltet. Die IT wiederum profitiert von einer verbesserten Datensicherheit und einer zentralen Verwaltung und Bereitstellung von Anwendungen.

"Wir beobachten eine kontinuierlich positive Nachfrage unserer Unternehmenskunden nach Chrome OS, denn wir arbeiten hart daran, ihnen die nötige Geschwindigkeit und Sicherheit zu bieten sowie die Bedienung und den Austausch von Daten und damit das gemeinsame Arbeiten so einfach wie möglich zu gestalten", sagte Rajen Sheth, Director of Product Management for Chrome OS bei Google. Die Partnerschaft mit VMware und die Integration mit VMware Workspace ONE werde es Google-Kunden ermöglichen, so Sheth, einfach und sicher Anwendungen auf Chrome OS-Endgeräten bereitzustellen - und das von Windows über das Web hin zu mobilen Apps."

"Für den Erfolg eines Endpunkt-Betriebssystems sind Anwendungs-Ökosysteme enorm wichtig", sagte Phil Hochmuth, Program Director, Enterprise Mobility bei IDC. "Das Wachstum im Chrome OS Anwendungs-Ökosystem hat die Qualität der Nutzererfahrung bei der Plattform verbessert. Um die Verwaltung und Bereitstellung von Geschäftsanwendungen weiterhin unterstützen zu können, ist es ein logischer Schritt, Chrome OS-Endgeräte um VMware Workspace ONE zu ergänzen."