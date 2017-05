Von Parkinson bis Alzheimer "Das menschliche Gehirn ist eines der letzten Grenzgebiete für technologische Innovation", erklärt Karthik Ranjan, Leiter des Bereichs Healthcare Technologies bei ARM, auf dem offiziellen Unternehmensblog. Man müsse sich nur vorstellen, was es bedeuten würde, in einer Welt zu leben, in der eine Lähmung aufgrund einer Verletzung des Rückenmarks keine permanente Angelegenheit mehr ist, sondern nur eine zeitweilige.

"Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der temporäre Implantate einem Individuum helfen können, sich von einem Schlaganfall zu erholen oder andere neurologische Probleme zu überwinden. Nun sind alle diese scheinbar unmöglichen medizinischen Anwendungen neuer Technologien in Reichweite gerückt", meint Ranjan.

Möglich machen soll das ein sogenanntes "bi-directional brain-computer interface", an dessen Entwicklung ARM gemeinsam mit Experten des Centers for Sensorimotor Neural Engineering der University of Washington mit Hochdruck arbeitet. Wichtigstes Bauteil dabei ist ein SoC-Chip ("system-on-a-chip"), der Informationen und Signale sowohl vom Gehirn in Richtung Gliedmaßen als auch umgekehrt senden und empfangen können soll. "Mit diesen Chips, die sich direkt im Gehirn einsetzten lassen, können wir eine ganze Reihe von neurodegenerativen Problemen lösen, inklusive Parkinson, Alzheimer und alle Arten von Lähmungen", ist Ranjan überzeugt.