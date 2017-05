Was sich Unternehmen von der Cloud versprechen Eine Cloud-Lösung hat verschiedene Vorzüge gegenüber eigenen Servern. So unterschiedlich sind denn auch die Motive der Unternehmen eine Migration in die Cloud zu vollziehen. Für 70 Prozent von ihnen spielt Flexibilität eine überragende Rolle, dicht gefolgt von Skalierbarkeit (61 Prozent). 39 Prozent nennen Kostenersparnis als ein hauptsächliches Motiv. Outsourcing bezeichnen 29 Prozent als wichtiges Kriterium, Sicherheit und eingesparter Platz erachten rund ein Fünftel der Befragten als wichtig.

Vermeintliche Ängste

Die meisten Unternehmen haben heutzutage in irgendeiner Weise mit Daten zu tun. Datenschutz hat daher eine große Priorität. So erklärt sich, dass knapp vier Fünftel der befragten Unternehmen das Thema Datenschutz im Zusammenhang mit der Cloud beunruhigt. Die heimischen Cloud-Anbieter gewährleisten den Datenschutz jedoch besonders effektiv, da nur jeweils die neueste Hard- wie Software zum Einsatz kommt und dem österreichischen Datenschutzgesetz unterliegen. 64 Prozent beunruhigt dennoch die Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter, drei Fünftel ein Mangel an Kontrolle. 32 Prozent sind bezüglich Compliance besorgt, andererseits würden zwölf Prozent der Befragten genau wegen der Compliance in den nächsten zwölf Monaten die Cloud nutzen.