Die Qualysoft Gruppe betreibt derzeit zwölf Standorte in neun Ländern in ganz Europa und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter. Jetzt hat das Unternehmen erneut Zuwachs bekommen. Arteries ist ein Experte für Smartphone-Anwendung, IoT und Industrie 4.0 Entwicklung sowie Künstliche Intelligenz. "Das Unternehmen verfügt über fundierte Kenntnisse in modernen, zukunftsweisenden Technologien wie Augmented Reality, Mobile Payment, Smart Watch, Smart Glass, Drohnen sowie App-Entwicklung und ergänzt somit das Qualysoft-Portfolio in den Bereichen Digitalisierung und Customer Experience Management perfekt. Die Zusammenarbeit soll sehr partnerschaftlich ablaufen. Wir wollen nichts an der jungen und kreativen Arbeitsweise bei Arteries ändern", sagt Qualysoft CFO Tamás Simon.