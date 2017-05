"Das ist der erste Energieumwandler, der ultradünn, flexibel, skalierbar und bidirektional ist. Das bedeutet, dass er mechanische Energie in elektrische Energie und elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln kann", erklärt Sepulveda. Die Technologie dahinter nennt sich Ferroelektret-Nanogenerator (FENG).

Energie wird umgewandelt

Während bei der Computertastatur die mechanische Energie in Form des Fingerdrucks in elektrische Energie umgewandelt wurde, sind es beim Mikrofon die Vibrationen der Schallwellen, die zu elektrischer Energie werden. Der Lautsprecher funktioniert genau umgekehrt und wird zuerst mit elektrischer Energie versorgt - über ein iPad und einen Verstärker wurde Musik in die Flagge "gepumpt" - und dann in mechanische Energie in Form von Schallwellen umgewandelt.