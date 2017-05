Die Zahl der Angriffe, die auf Unternehmen ausgerichtet sind, ist seit Januar 2016 um 300 Prozent gewachsen und es kommt alle 40 Sekunden zu einem Angriff. Der jüngste weltweite Ransomware-Angriff namens WannaCry hat seit dem 12. Mai mehr als 200.000 Opfer in 150 Ländern betroffen. All das deutet darauf hin, dass Unternehmen sich vor zukünftigen Angriffen schützen müssen, indem sie präventive Maßnahmen einführen.

Die Methoden zur Übertragung von Ransomware haben sich stetig weiterentwickelt, da Kriminelle versuchen, die Infektionsrate zu erhöhen und ihre illegalen Einnahmen zu steigern. Die konventionellen Übertragungsmethoden, die früher verwendet wurden, wie beispielsweise eine infizierte Datei, die an eine E-Mail angehängt wird, konnten relativ leicht durch Antivirenprodukte und Sandboxes erkannt und blockiert werden. Derzeitige Viren wurden jedoch so entworfen, dass sie solche traditionellen Abwehrmethoden umgehen können.

"Cyberkriminelle können den Code von Ransomware unkompliziert abändern und so anpassen, dass er nicht von den Signatur Datenbanken der Antivirensoftware erkannt wird", sagt Steve McGregory, Senior Director of Application Threat Intelligence bei Ixia. "Diese Ransomware-Varianten treten als Zero-Day-Mutationen auf. Sobald sie identifiziert wurden, können Ransomware Signaturen aktualisiert und ein Roll Out an die Nutzer übertragen werden, sodass Antivirus-Produkte die jeweils neue Variante blockieren können, jedoch kann dies Tage in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit sind Unternehmen immer noch anfällig und Cyberkriminelle nutzen oft genau das zu ihrem Vorteil."