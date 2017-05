Microsoft bietet alles, was Unternehmen brauchen, um intelligente Bots zu entwickeln und dort einzusetzen, wo die Kunden oder Mitarbeiter interagieren – auf der Homepage des Unternehmens bis hin zu Microsoft Office 365 mit Teams, Skype, aber auch Slack – also ein echtes Open Source-Konzept.

Hatahet präsentierte in Livedemos nicht nur, wie einfach es ist, Bots einzurichten - und das "serverless" aus der Cloud -, sondern auch, welche konkreten Vorteile Unternehmen durch den Einsatz generieren können. Die Möglichkeiten sind jedenfalls grenzenlos: "Es geht also in erster Linie um die Idee und den möglichen Mehrwert für das Unternehmen", unterstreicht Nahed Hatahet, der sein erfolgreiches "Collaboration à la carte"-Konzept mit Bots und Co in ein neues Zeitalter führen will.