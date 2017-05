Glaubwürdigerer Betrug

Phishing-Seiten täuschen Usern oft vor, auf einer legitimen Webseite wie Amazon oder PayPal zu sein, um so an Login-Daten zu kommen. Zwei der wichtigsten Browser, Chrome und Firefox, legen diesem Trick seit Ende Januar einen ziemlich dicken Stein in den Weg. Wenn eine Seite eine Passworteingabe verlangt, obwohl die Verbindung nicht HTTPS-gesichert ist, zeigen sie eine extra Warnung an. Da die echten Seiten solch großer Namen mittlerweile standardmäßig gesicherte Verbindungen erzwingen, kann diese kleine Warnung sogar eher unbedarfte Nutzer wirklich stutzig machen.