DMX Austria: Treffpunkt der Digital Marketing und E-Commerce Branche in Wien

Am 31. Mai und 1. Juni 2017 geht mit der DMX Austria im Wiener Austria Center Vienna der Branchentreff der digital werbenden Wirtschaft über die Bühne. Harald Mahrer, Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, wird die Veranstaltung eröffnen.

Stimmungsbild von der DMX Austria 2016. © Marko Kovic

Fachwissen auffrischen, Branchentrends diskutieren und Kontakte knüpfen - das ist das Ziel jeder Fachmesse, so auch der DMX Austria, die sich speziell an Entscheider in Marketing, IT und E-Commerce wendet. Branchengrößen, Start-ups und Referenten präsentieren ihre innovativen Lösungen und die aktuellen Trends im Digitalen Marketing und E-Business.

Von Digital Natives und Digital Storytelling

Das messebegleitende Vortragsprogramm bietet Einblicke in aktuelle Trends und Herausforderungen, die Werbungtreibende und Handelsunternehmen heute und in Zukunft lösen müssen, um im Wettbewerb zu bestehen. Zu den Höhepunkten des Programms zählen die Keynotes, wie etwa von der Landesleiterin der ÖVP-Frauen Oberösterreichs, Doris Schulz, sowie dem Thriller-Bestseller-Autor Veit Etzold mit seinem Vortrag "Digital Storytelling - Content Marketing für die Märkte von Morgen".

Die Bloggerin (www.mutausbrueche.at) und Fotografin Antonia Schulz, geboren 1997, erzählt in ihrer Keynote, wie sie das Leben als Digital Native wahrnimmt und was man alles aus den sozialen Medien herausholen kann. "Kommunikation in Zeiten von Snapchat, Instagram & Co." lautet der Titel der Keynote von Prof. Stefan Gröner, der seit über zehn Jahren als Strategieberater und Change-Manager tätig ist sowie als Professor für Unternehmenskommunikation u.a. an der Hochschule Fresenius lehrt. In seiner Keynote beantwortet er die Fragen, mit welchen Kommunikationsmitteln Unternehmen heutzutage die jungen Zielgruppen erreichen, welche Gefahren bei der Kommunikation über Social Media bestehen und wie eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie für die "Generation der Zukunft" aussehen kann. Zu guter Letzt spricht Prof. Peter Gentsch über die Game-Changer des E-Business: Algorithmics, Automation und Artificial Intelligence.

Einblicke in die Welt der IT inklusive

Das Messeticket der DMX Austria berechtigt auch zum Besuch der parallel stattfindenden IT-Expo.at: Die Fachmesse für Business Software, Security & Document Solutions zeigt zahlreiche weitere Bausteine der digitalen Transformation, die im Zusammenspiel mit Marketing und E-Business zum Multiplikator werden.