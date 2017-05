Veeam und Microsoft erweitern Allianz für permanente Verfügbarkeit in der Always-On-Cloud

Auf der VeeamON in New Orleans hat Veeam neue Funktionen für Microsoft-Azure-Umgebungen angekündigt. Azure in Kombination mit der Veeam "Always-On-Cloud"-AvailabilityPlatform ermöglicht Unternehmen, ihre Anwendungen und Daten in Hybrid-Clouds mit Hilfe von Cloud Backup und Disaster Recovery umfassend zu schützen.

Peter McKay, Co-CEO und President von Veeam Software- © Veeam Software

Die Analysten von Gartner prognostizieren: "Zwischen 2016 und 2020 wird der Einsatz von DRaaS oder IaaS für die Ausfallsicherung von Anwendungen um mehr als 200 Prozent ansteigen." Entsprechend wächst der Bedarf für eine einfache und leistungsstarke cloud-basierte Backup- und Disaster-Recovery-Lösung. Denn die Cloud, mit ihrem flexiblen "Pay-as-you-go"-Modell ist die beste Plattform für On-Demand Disaster Recovery und Verfügbarkeit.

Kunden profitieren profitieren durch die die lange Zusammenarbeit von Microsoft und Veeam durch Neuerungen für

• Business Continuity: Cloud Backup und Disaster Recovery (DR) auf der Basis der Availability Platform (Verfügbarkeitsplattform) "Always-On Cloud" und Azure

• Digital Transformation Agility: Veeam nutzt die Flexibilität von Azure und bietet - cloud-übergreifend - einfaches, zuverlässiges und sicheres Datenmanagement sowie Migrationsfunktionen.

• Geringere Kosten: durch die flexible Veeam-Plattform und das verbrauchsgesteuerte Modell von Azure.

Einfaches und leistungsfähiges On-Demand-Disaster-Recovery (DR) für Azure

Bei Ausfällen braucht jedes Unternehmen eine zuverlässige Lösung für On-Demand-DR in der Cloud. Durch die Cloud wird DR heute für Unternehmen jeder Größe erschwinglich. Aber viele kämpfen nach wie vor mit den komplexen Aufgaben in DR-Projekten, darunter Datenwiederherstellung, Netzwerk-Konfiguration sowie die Sicherstellung durchgängig digitaler Abläufe.

• Veeam Disaster Recovery für Microsoft Azure vereinfacht und automatisiert Disaster Recovery in Azure und unterstützt Unternehmen bei ihrer Business Continuity und der Verfügbarkeit geschäftskritischer Workloads mit einer umfassenden On-Demand-DR-Lösung für Azure. Die Veeam DR-Lösung für Azure verbindet Veeam Direct Restore mit Veeam PN (Veeam Powered Network).

• Veeam PN für Microsoft Azure ist eine leistungsfähige Lösung, um das Setup einer DR-Site in Azure mithilfe von Software-Defined-Networking (SDN) zu vereinfachen und zu automatisieren. Die Lösung sichert die Business-Continuity und Verfügbarkeit, verzichtet dabei auf die Komplexität von VPN-Umgebungen und eignet sich für Unternehmen jeder Größe sowie alle Angebote von Service Providern.

Native Unterstützung für Cloud Object Storage (Azure Blob) in der Veeam Availability Suite v10

Das Veeam Scale-Out-Backup-Repository (SOBR) unterstützt in Zukunft auch Cloud Object Storage als Archive Tier-Erweiterung. Diese Funktion, die mit der Veeam Availability Suite v10 verfügbar sein wird, ermöglicht es Kunden, Veeam Backups in Azure Blob zu archivieren. Durch diese native Unterstützung können Unternehmen Azure einsetzen, um Langzeitdatenarchivierung, Speicherbedarf sowie Compliance-Kosten zu reduzieren. (Anmerkung zum SOBR: Mit dem Scale-out Backup Repository können Organisationen heterogene Speichergeräte in nur einem, skalierbaren Backup Repository zusammenführen und vereinfachen so das Management der vorhandenen Speichersysteme. Dabei entsteht eine Software-definierte Abstraktionsschicht, über die Anwender ihre Backup-Speicherkapazitäten sowie Backup-Jobs effizienter einsetzen und verwalten können.)

Veeam Agent für Microsoft Windows

Veeam Agent für Microsoft Windows wurde auf der VeeamON 2017 bereits vorgestellt und ist ab sofort verfügbar. Diese Lösung erweitert die Veeam Always-On-Cloud-Availability-Platform auf Public-Clouds und physische Server und bietet weitreichende Funktionen, um die Verfügbarkeit von Windows-basierten physischen Servern, Arbeitsplätzen und Endgeräten sowie Windows Workloads in Azure zu sichern.

Mehr Festplattenkapazität für Azure

Microsoft hat angekündigt, allen Azure-Kunden zukünftig Plattenkapazitäten bis zu 4 Terabyte anzubieten (bisher nur 1 TB). Mit einer virtuellen Appliance von Veeam können Kunden dann wesentlich kostengünstiger bis zu viermal mehr Daten auf Azure-Speichern sichern. Diese Erweiterung wird Mitte 2017 verfügbar sein.

Veeam Backup für Microsoft Office 365 wird Mandantenfähig

Veeam Backup für Office 365 wird vier Monate nach Marktverfügbarkeit bereits von mehr als 11.000 Unternehmen eingesetzt. Mit dem Update der SaaS-Verfügbarkeitslösung können jetzt mehrere Anwenderunternehmen in nur einer Instanz geschützt werden. So können Serviceprovider ihr Portfolio Veeam-basierter Dienstleistungen erweitern und neue regelmäßige Einnahmen generieren.

Dafür bietet Veeam außerdem erweiterte Automatisierungsoptionen mit Hilfe von RESTful API und Po werShell Software Development Kit (SDK): Damit sollen der Verwaltungsaufwand reduziert, Wiederherstellungszeiten verbessert und Kosten gesenkt werden. Die nächste Version von Veeam Backup für Office 365, die bereits in der Entwicklung ist, wird zusätzlich SharePoint Online und OneDrive for Business unterstützen.