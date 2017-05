Verbesserte Fujitsu-Speichersysteme zum Einstiegspreis für KMU

Fujitsu hat seine Einstiegssysteme der ETERNUS DX S4 Reihe in punkto Leistung und Kapazität erheblich verbessert. Vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen profitieren davon, dass die Storage-Lösungen die vierfache Menge an Daten wie noch vor einem Jahr speichern.

Das kleinste der drei neuen Fujitsu-Systeme, die ETERNUS DX60 S4, speichert bis zu 480 Terabyte. © Fujitsu

Zur neuen ETERNUS DX S4 Produktlinie gehören die ETERNUS DX60 S4, DX100 S4 und DX200 S4. Damit können KMUs den Überblick über ihre Speicherkosten behalten und gleichzeitig ihre rapide wachsenden Datenmengen in den Griff bekommen. Fujitsu hat die ETERNUS DX S4 Reihe speziell für den KMU-Markt entwickelt und bietet konstanten Schutz bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit der Daten. Die neuen Speichersysteme liefern konstante Momentaufnahmen der Daten sowie Backup und Recovery. Zudem verfügen sie über die höchstmögliche, integrierte Systemsicherheit gegen unberechtigten Zugriff auf wichtige Betriebsdaten. Die erhöhte Datenverfügbarkeit auf 99,9999 Prozent und die entsprechende ungeplante Ausfallzeit von unter einer Minute pro Jahr führen zu voller Betriebskontinuität.

Einfach einzurichten und zu nutzen

Durch den Einsatz intelligenter Automatisierung lassen sich ETERNUS-DX-S4-Systeme einfacher einrichten und nutzen, das ist vor allem für kleinere Unternehmen, die über wenig technischen Support verfügen, wichtig. Automatisierungsfunktionen beinhalten leistungsstarke Speichertechnologien wie zum Beispiel Deduplizierung. Zudem sparen sie Speicherplatz, indem nur eine Kopie der häufig gespeicherten Daten aufbewahrt wird. Um schnell auf diese Dateien zugreifen zu können, werden diese auf Flash-Laufwerken gespeichert, während selten genutzte Daten über automatisiertes Storage-Tiering auf günstigeren, herkömmlichen Festplatten aufbewahrt werden. Die intelligenten Systeme verschieben die Daten zwischen Flash-Laufwerken und Festplatten je nach Verwendung selbstständig.

Die ETERNUS DX S4 Familie bietet kleineren und mittelständischen Unternehmen zudem automatisiertes Qualitäts- und Servicemanagement sowie Failover und erledigt so selbst komplexe Speichermanagementaufgaben. Die Kompatibilität von ETERNUS-DX-Systemen mit größeren ETERNUS-Systemen erleichtert die Verwaltung und ermöglicht es, Laufwerke von einem System auf ein anderes zu übertragen.

Stefan Roth, Head of Infrastructure Solutions and Systems SC Storage Central Europe: "Heutzutage ist jedes Unternehmen auf Daten angewiesen, egal ob es sich um einen Supermarkt, ein Hotel oder ein Möbelhaus handelt. Mannigfaltige Aufgaben wie Lieferkettenmanagement, Auftragsbearbeitung, Werbung für Produkte und Dienstleistungen, und für Back-Office-Funktionen wie Rechnungsstellung, Steuern und Lohnabrechnung werden über die Speichereinheiten abgewickelt. Wenig IT-Fachkenntnisse und hohe Technologieabhängigkeit kann eine geschäftsgefährdende Mischung ergeben. Aus diesem Grund haben wir mit der neuen ETERNUS-DX-Reihe die Backup-Services und den Datenschutz massiv vereinfacht."

Die ETERNUS DX S4 kann bis zu 4.055 TB an Daten speichern - dies entspricht etwa 33 Kopien des 20-jährigen Bildarchivs des Hubble-Space-Teleskops. Selbst das kleinste der drei neuen Systeme, die ETERNUS DX60 S4, kann bis zu 480 TB speichern. Die neuen Systeme kommen auf eine IOPS-Leistung von bis zu 250.000, eine Reaktionszeit von unter einer Millisekunde und können 50 Prozent mehr virtuelle Maschinen unterbringen als zuvor.

Preise und Verfügbarkeit

Die Fujitsu ETERNUS-DX60-S4-, DX100-S4- und DX200 S4-Modelle gehören zur übergreifenden Familie der ETERNUS-DX-Disk-Storage-Systeme und sind ab sofort weltweit über Fujitsu direkt sowie Channel Partner erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter www.fujitsu.com/global/microsites/eternus-dx-s4.