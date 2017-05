Kontaktlose Technologien prägen immer stärker unseren Alltag und sind weltweit millionenfach im Einsatz. Beispielsweise als Dauerkarten für den öffentlichen Nahverkehr und als Firmenausweise für sichere Zutrittskontrolle. Das Bezahlen an der Kasse gestaltet sich dank Near Field Communication (NFC) rasch und bequem. Mit kontaktlosen Bankkarten, dem Smartphone oder sogenannten Smart Wearables, wie beispielsweise einer NFC-unterstützten Armbanduhr.

Das europäische Forschungsprojekt "Multi-entity-security using Active Transmission Technology for improved Handling of Exportable security credentials Without privacy restrictions" (MATTHEW) hat diese Kontaktlostechnologien jetzt weiterentwickelt. Durch den Einsatz von neuen Verschlüsselungsverfahren erhalten Verbraucher einen höheren Datenschutz in Smart Card-Systemen. Darüber hinaus ermöglichen hardwarebasierte Sicherheitslösungen bei NFC-Anwendungen wie sicherem Bezahlen und Zutrittskontrolle stabilere Kommunikationsverbindungen und kleinere Formfaktoren. Die Effizienz der bei MATTHEW entwickelten Sicherheitslösungen wurde erfolgreich in diesen drei ausgewählten Anwendungsbereichen demonstriert.