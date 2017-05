Asus stellt das neue Premium Modell ZenBook 3 Deluxe vor

Asus präsentiert mit dem ZenBook 3 Deluxe (UX490) ein neues Premium Notebook aus der Zen-Reihe. Das hochwertig gefertigte 13-Zoll-Chassis bietet gar einen 14-Zoll-Bildschirm dank eines sehr schlanken Rahmens.

Das Asus ZenBook 3 Deluxe bietet sowohl eine hohe Leistung als auch ein formschönes Design. © ASUS

Das ZenBook 3 Deluxe ist mit seinen 12,9 mm und dem Gewicht von 1.100 g eines der weltweit leichtesten und dünnsten Notebooks. Das Aluminiumdesign ist zugleich robust und im Stil der Zen-Serie gehalten und dadurch überall einsetzbar. Ob zuhause am Schreibtisch oder unterwegs, das ZenBook 3 Deluxe ist dank seiner schlanken Maße überall ein bequemer, mobiler Begleiter und das mit bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit. Die von Asus entwickelte Nano-Edge-Technologie ermöglicht ein größeres Bild und das Gorilla Glass 5 schützt vor Kratzern. Für ein abgerundetes Entertainment-Erlebnis sorgen zudem vier Lautsprecher von Harman Kardon. Die Leistung steht dem Design dabei in nichts nach und so verfügt das ZenBook 3 Deluxe über einen Intel Core Prozessor der siebten Generation, bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB PCIe SSD. Die drei USB-Typ-C-Anschlüsse runden das Portfolio des Notebooks ab, zwei Anschlüsse verfügen sogar über Thunderbold zum extra schnellen Aufladen.

Verfügbarkeit und Preis

Das Asus ZenBook 3 Deluxe ist ab sofort in den Farben Royal Blue und Quartz Grey erhältlich. Es gibt drei verschiedenen Konfigurationen, die ab 1.599 Euro anfangen. Weitere Informationen gibt es auf der Asus-Produkt-Website.