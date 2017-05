TmaxSoft-Konferenz Transcend 2017: Neue Perspektiven für Enterprise-Applikationen in der digitalen Geschäftswelt

"Change Your View" - unter diesem Motto präsentiert der diesjährige TmaxSoft Innovationsgipfel "Transcend" vom 29. bis 31. Oktober in San Francisco neue Perspektiven des Virtual Data Center. Die Veranstaltung richtet sich an alle Unternehmen, die im Rahmen ihrer Digitalisierung nach modernen, wirtschaftlichen sowie insbesondere Hersteller unabhängigen Alternativen im Cloud-, Infrastruktur- und Legacy-Umfeld suchen.

Thomas Hellweg, Vice President und Geschäftsführer DACH-Region, TmaxSoft: "In der heutigen, globalen Geschäftswelt ist freie Technologie-Wahl ein entscheidender Faktor." © TmaxSoft

Alte Technologie-Zöpfe abschneiden; neue, offene Perspektiven für das Virtual Data Center schaffen - das Motto "Change Your View" des weltweiten TmaxSoft Innovationsgipfels "Transcend" richtet sich an Unternehmen, die im Rahmen ihrer Digitalisierungsentwicklung nach hochleistungsfähigen, wirtschaftlichen sowie insbesondere Hersteller unabhängigen Alternativen suchen. Zum Innovationsgipfel in San Francisco werden vom 29. bis 31. Oktober zahlreiche namhafte Global-Player-Unternehmen erwartet.

Als strategische Keynote-Speaker zum Kernthema "Neue Perspektiven" konnten bereits der bekannte Autor, Unternehmer und Risikokapital-Investor Guy Kawasaki sowie Kara Swisher, Technik-Journalistin, ehemalige stellvertretende Chefredakteurin des Wall Street Journal und Silicon-Valley-nsider, gewonnen werden. Außerdem werden TmaxSoft Gründer Daeyeon Park und CEO Joshua Yulish in ihren Vorträgen den Bogen von der historischen Pionierarbeit über aktuelle Entwicklungen bis hin zur künftigen Ausrichtung ihres Unternehmens schlagen.

Von der Strategie und Perspektiven über Produktinfos hin zu Best-Practices

Vier-Track-Sessions geben den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die Innovationen und Vorteile der TmaxSoft-Kernproduktlinien OpenFrame, Tibero und JEUS zu informieren. Darüber hinaus geben namhafte Referenzkunden neue Impulse, wie unternehmenskritische IT-Systeme und Applikationen die Anforderungen der Digitalisierung, Big Data oder High-Performance-Computing optimal meistern können.

In der heutigen, globalen Geschäftswelt sei freie Technologie-Wahl ein entscheidender Faktor, ist Thomas Hellweg überzeugt, der Vice President und Geschäftsführer der DACH-Region bei TmaxSoft ist. "Transcend richtet sich daher nicht nur an unsere 1.600 Unternehmenskunden rund um den Globus. Vielmehr adressiert der Innovationsgipfel alle Unternehmen, die die Möglichkeiten der Digitalisierung umfassend nutzen und sich dabei nicht von proprietären IT-Systemen und Applikationen ausbremsen lassen wollen," beschreibt Hellweg das Kernziel der Konferenz.

Interessierte Unternehmen können sich ab sofort online registrieren. Anlässlich ihres zwanzigjährigen Firmenbestehens bietet TmaxSoft für kurze Zeit qualifizierten Bewerbern die Chance einer kostenfreie Konferenzteilnahme und Unterbringung. Weitere Infos und Registrierungsmöglichkeit für die Veranstaltung finden sich unter www.transcend2017.com.