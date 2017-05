Citrix Synergy: Produkt-Updates und ein neuer Service für den Arbeitsplatz der Zukunft

Auf der Citrix Synergy, die vorige Woche in Orlando stattfand, zeigte Citrix verschiedene technische Neuerungen, mit denen Unternehmen den Arbeitsplatz der Zukunft umsetzen können.

Citrix-CEO Kirill Tatarinov bei seiner Keynote auf der Citrix Synergy 2017 in Orlando. © Citrix

Unter dem Mantel des Citrix Secure Digital Workspace veröffentlichte Citrix neue Versionen und Features mehrerer Produkte, unter anderen von XenApp Essentials und XenDesktop Essentials sowie NetScaler MAS.

Citrix Secure Digital Workspace

Mit dem Workspace der Zukunft lässt Citrix den Arbeitsplatz der Zukunft Realität werden. Der Citrix Secure Digital Workspace ist eine Umgebung, die alle Anwendungen, Cloud Services, Daten, Network & Identity Services vereint, die Nutzer für die produktive Arbeit benötigen.

Die Produktmerkmale sind unter anderem:

Alle Anwendungen ohne Unterbrechung : Single-Sign-On Experience - für alle SaaS-Anwendungen im Unternehmen

: Single-Sign-On Experience - für alle SaaS-Anwendungen im Unternehmen Self-Service : Nutzer können selbst Anwendungs-Requests verwalten und das Management des eigenen Security Tokens, sowie für Passwort und Sicherheitsfragen übernehmen

: Nutzer können selbst Anwendungs-Requests verwalten und das Management des eigenen Security Tokens, sowie für Passwort und Sicherheitsfragen übernehmen Kontextbasierte Security : einzelne SaaS-Anwendungen lassen sich je nach Kontext einschränken, z. B. nur in bestimmten Browsern öffnen, wenn der Nutzer ein privates Gerät einsetzt

: einzelne SaaS-Anwendungen lassen sich je nach Kontext einschränken, z. B. nur in bestimmten Browsern öffnen, wenn der Nutzer ein privates Gerät einsetzt Kontextbasierte Micro-Apps: Mit Hilfe von kleinen, task-spezifischen Anwendungen, können wiederkehrende Aufgaben automatisiert, sowie ein effizienterer Zugang zu Anwendungen und Informationen ermöglicht werden.

XenApp Essentials / XenDesktop Essentials

Seit dem 3. April 2017 sind XenApp Essentials und XenDesktop Essentials im Azure-Marketplace erhältlich - das Feedback ist sehr positiv. Platz eins und zwei der Top Trending Services in Azure sind XenApp Essentials und XenDesktop Essentials. Basis dafür ist die stabile Partnerschaft zwischen Citrix und Microsoft, die für Kunden beider Unternehmen Vorteile schafft - etwa eine gemeinsame Rechnung für alle Services oder eine deutliche reduzierte TCO. Auf der Synergy stellte Citrix nun eine verbesserte Nutzeroberfläche für XenDesktop Essentials vor und kündigte an, in Zukunft auch den NetScaler Gateway Service kostenlos mit in das Angebot zu integrieren.

NetScaler MAS Version 12.0

Mit dem NetScaler MAS bietet Citrix Netzwerkmanagement, Analytics und Orchestration in einer Lösung. Auf der Synergy stellte Citrix die neue Version 12.0 vor, die vor allem dabei hilft, mit der wachsenden Zahl von Anwendungen und Anwendungskomponenten in komplexen hybriden Umgebungen umzugehen.

Zu den Produktmerkmalen zählen unter anderem

Echtzeit-Analyse mit Machine-Learning und Anomalie-Erkennung : Probleme mit Sicherheit und Performance von Anwendungen lassen sich innerhalb der Anwendungs-Infrastruktur schneller erkennen und beheben

: Probleme mit Sicherheit und Performance von Anwendungen lassen sich innerhalb der Anwendungs-Infrastruktur schneller erkennen und beheben Stylebooks : NetScaler MAS kann Anwendungen auf die vorhandene Infrastruktur mappen, um anwendungszentriertes Performancemanagement und Troubleshooting zu erlauben. Ab sofort lassen sich all die Details über Netzwerk und Infrastruktur einer Anwendung in deklarativen Templates speichern, den Stylebooks.

: NetScaler MAS kann Anwendungen auf die vorhandene Infrastruktur mappen, um anwendungszentriertes Performancemanagement und Troubleshooting zu erlauben. Ab sofort lassen sich all die Details über Netzwerk und Infrastruktur einer Anwendung in deklarativen Templates speichern, den Stylebooks. Application Health Score : Die Performance einer bestimmten Anwendung wird basierend auf dem branchenweiten Standard APDEX angezeigt. Der Health Score erfasst Nutzerzufriedenheit ebenso wie andere Performance-Metriken und eine Einschätzung der Sicherheitsrisiken.

: Die Performance einer bestimmten Anwendung wird basierend auf dem branchenweiten Standard APDEX angezeigt. Der Health Score erfasst Nutzerzufriedenheit ebenso wie andere Performance-Metriken und eine Einschätzung der Sicherheitsrisiken. Application Dashboard : Das neue Dashboard integriert den Application Health Score sowie eine Übersicht über Bedrohungen und bietet somit eine gute Grundlage für das Management von Anwendungsperformance im Unternehmen.

: Das neue Dashboard integriert den Application Health Score sowie eine Übersicht über Bedrohungen und bietet somit eine gute Grundlage für das Management von Anwendungsperformance im Unternehmen. App Activity Investigator : Transaktionen werden überwacht und mittels Machine-Learning gegen normalisierte Traffic-Muster geprüft. So lassen sich Anomalien aufdecken, um Performance-Probleme zu erkennen und zu bekämpfen.

: Transaktionen werden überwacht und mittels Machine-Learning gegen normalisierte Traffic-Muster geprüft. So lassen sich Anomalien aufdecken, um Performance-Probleme zu erkennen und zu bekämpfen. HA-Proxies: NetScaler MAS 12.0 verwaltet nun auch Hochverfügbarkeits-Proxies.