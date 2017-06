KnowledgeFox: Webinar zum neuen Datenschutz-Kurs

Inhalte umdrehen – das ist der Weg zu effektiverem Lernen. Dabei geht es darum, komplexe Materien wie Rechts- oder Sicherheitsvorschriften mit Mikro-Fallbeispielen aus der Praxis zu lernen und nicht nach den Paragrafen aus dem Gesetzbuch. KnowledgeFox präsentiert den neuen Ansatz mit einem Kurs zur DSGVO der EU in einem Webinar am 8. Juni 2017.

Ein neues Handbuch von KnowledgeFox beschreibt die MikroLern-Didaktik und die Prinzipien der Erstellung schlauer Inhalte. © KnowledgeFox

Am Donnerstag, den 8. Juni von 14 bis 15 Uhr wird KnowledgeFox seinen neuen MikroKurs zur EU-Datenschutz-Grundverordnung in einem Webinar detailliert vorstellen. Dabei sind die Prinzipien der neuen MikroLern-Didaktik konsequent umgesetzt worden: Diese ermöglichen ein fallbasiertes Lernen, bei dem die Lernenden von Beispielen aus der Berufspraxis zur 'Theorie', der Verordnung, geführt werden. "Damit wird Wissen anders und viel effizienter verankert. Wir nennen unseren Ansatz Flipped Content, vor allem auch, weil in unserer Lösung die Lernenden jeden Conent direkt kommentierenbeziehungsweise auch ergänzen können", erklärt KnowledgeFox-CEO Peter A. Bruck. Beim Webinar stehen sowohl Bruck als auch der Datenschutz-Experte Thiemo Sammern, Geschäftsführer der Methis GmbH, sowie Flipped-Content-Experte Stefan Weber, Content Creation Director bei KnowledgeFox, zur Verfügung.

Handbuch zu Flipped Content und schlauen MikroLern-Inhalten

KnowledgeFox legt seinen Flipped Content-Ansatz auch in einem Handbuch vor, das die Anwendung der unternehmensspezifischen MikroLern-Didaktik und die Prinzipien der Erstellung schlauer Inhalte erklärt. Das Handbuch bezieht neueste Lerntheorien und empirische Ergebnisse mit ein, es enthält neben einem Glossar auch Literaturtipps sowie mehrere Checklisten. "Wir helfen mit diesem Handbuch unseren Partnern und Kunden, noch viel bessere und spannendere MikroLern-Inhalte zu produzieren", erklärt KnowledgeFox-COO Gregor Cholewa. Das Handbuch liegt zunächst auf Deutsch vor und wird in Kürze auch auf Englisch erhältlich sein. KnowledgeFox Kunden erhalten es gratis; es kann aber auch einzeln gekauft werden (Bestellung unter: office(at)knowledgefox.net). Den DSGVO-Kurs können Interessierte online testen unter https://knowledgefox.net/mikrokurse.